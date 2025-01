Es definitivo: Sammis Reyes se retira del fútbol americano. El primer chileno en llegar a la NFL, quien a mediados del año pasado fue cortado de Minnesota Vikings, informó que tomó la decisión por su salud. “Gracias NFL por cambiarme la vida“, comunicó en redes sociales.

“Nunca, en mil años, me imaginé lo que iba a tocar vivir en este recorrido. Lo mío era el básquetbol. El football nunca fue mi “sueño”, pero la vida es tan sabia que me premió siendo el primer chileno en la historia en jugar en la NFL“, dijo Sammis Reyes en una extensa carta.

“Al comienzo de mi carrera, el único propósito era encontrar una forma de ganarme la vida y ayudarle a mi familia a mejorar nuestra situación… ¡Esa es la verdad! Pero en el camino me enamoré del football, del proceso de partir algo de cero y mejorarlo cada día, de ver resultados de mis esfuerzos“.

“Me enamoré del poner mi corazón y sudor en algo y lograr conseguirlo… Me enamoré del proceso. ¡CTM! No se imaginan cuantas horas invertí en tratar de ser mi mejor versión como deportista profesional… Cuanto esfuerzo físico y mental… Cuantas alegrías, cuantas penas“, mencionó.

Sammis Reyes concluyó su carrera en el fútbol americano | Getty Images

Sammis Reyes explica la razón de su retiro

“Hay miles de personas que me encantaría agradecer en este posteo. Este logro no fue solo mío. Fue de todas las personas que creyeron en mí en el camino. ¡Sí, es verdad que yo fui el que la sudo! Pero sin el apoyo de mi gente, nada de esto hubiera sido posible“, agregó Sammis Reyes.

“Lamentablemente, el cuerpo ya no me da para seguir compitiendo en la élite del deporte profesional y yo estoy feliz con eso. La razón es porque di absolutamente todo lo que tenía. No me queda más en el estanque por darle al deporte… Hoy entiendo que mi carrera no fue ‘para mí'”, comunicó.

“Fue un ejemplo para los que vienen después de mí. Para las personas que vienen de donde yo vengo y tienen un sueño, pero tal vez no la confianza. Cabros, la vida es una y se acaba en cualquier momento. Atrévanse a perseguir sus sueños”, concluyó el chileno.