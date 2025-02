Este domingo se realizó la esperada nueva edición del Super Bowl en donde el show de medio tiempo estuvo a cargo de Kendrick Lamar quien cantó, como se rumoreaba, su popular y polémica canción “Not like us”, la cual es un diss track directo a Drake, en donde además participó la tenista Serena Williams.

En este breve cameo, el público quedó sorprendido al ver a la leyenda del deporte bailando durante los segundos finales en el escenario durante la canción ganadora del Grammy, el cual tendría un importante significado.

Serena Williams en el halftime show

Algunos apuntan a que la participación de la tenista se debería a que al igual que Lamar, nació en Compton, la ciudad de California que ha marcado la historia del hip-hop. Sin embargo, otro motivo sería que la deportista no es fan de Drake, con quien se rumoreó salió hace años.

Por este romance, Drake habría hecho una referencia a la tenista en su tema de 2013 “Worst Behavior” en donde rapeó: “Estoy con todo mi equipo, partidos de tenis en la cuna / Juro que podría ganarle a Serena cuando juega con su izquierda”.

ver también Lo destruyó en el Super Bowl 2025: Los motivos de la rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake

Nuevamente en su canción de 2022 “Middle of the Ocean” se refirió a su relación con la tenista, en la que se burlaba de su ahora esposo Alexis Ohanian como un “groupie”. “Te juro que ni siquiera dices lo que quieres decir, como si estuvieras doblando una película. Barra lateral, Serena, tu marido es un groupie”.

Lamar incluso menciona a Williams en la letra de “Not Like Us”, aparentemente diciéndole a Drake que “mejor no hable de Serena”.

Publicidad

Publicidad

Mientras presentaba los Premios ESPY del año pasado, Williams bromeó: “Si he aprendido algo este año, es que ninguno de nosotros, ni uno solo de nosotros, ni siquiera yo, debería pelearse con Kendrick Lamar”, antes de bailar “Not Like Us”. “Hará que tu ciudad natal no te quiera. La próxima vez que Drake se siente en la cancha en un juego de los Raptors, lo van a matar a lo Forrest Gump. Asientos ocupados”.

Not Like Us de Kendrick Lamar

Tras una larga rivalidad con Drake, el rapero se presentó en el show de medio tiempo con su hit en donde arremete con todo. “Drake, escuché que te gustan jóvenes, será mejor que nunca vayas al bloque de celdas uno”.

Publicidad

Publicidad

“Solo asegúrate de esconderle a tu hermana pequeña”, rapea Lamar, para luego referirse a su álbum del 2021, “Certified Lover Boy”. “¿Por qué está por aquí?, ¿Certified Lover Boy? Pedófilos certificados”.