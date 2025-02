La noche de este domingo se vivió una nueva edición del Super Bowl en donde los Philadelphia Eagles derrotaron a Kansas City Chiefs por un amplio porcentaje llevándose así su segundo campeonato en su historia. Como siempre, el halftime show toma un lugar importante en el gran evento de la NFL el cual estuvo a cargo de Kendrick Lamar que fortaleció su rivalidad con Drake durante su presentación.

El ganador del Grammy se lanzó con todo contra el cantante canadiense y su equipo en donde interpretó su canción “Not Like Us” un diss track en su contra con letras acusatorias. “Drake, escuché que te gustan jóvenes, será mejor que nunca vayas al bloque de celdas uno”.

“Solo asegúrate de esconderle a tu hermana pequeña”, rapea Lamar, para luego referirse a su álbum del 2021, “Certified Lover Boy”. “¿Por qué está por aquí?, ¿Certified Lover Boy? Pedófilos certificados”.

El origen de la rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake

En 2011, Kendrick fue parte del disco debut de Drake, Take Care, colaborando en Buried Alive Interlude. Por lo que al año siguiente, es decir el 2012, el canadiense lo invitó a abrir su show en Club Paradise Tour.

El mismo año aparecieron juntos en el track de A$AP Rocky “Fuckin’ Problems” y colaboran en “Poetic Justice”.

Tras la gira Club Paradise de Drake, A$AP reunió a algunos de sus compañeros de rap de la gira de Drizzy, incluidos 6 God, K. Dot y 2 Chainz para “F–kin’ Problems”. Después de ese éxito, Kendrick y Drake volverían a trabajar juntos, pero esta vez en el álbum debut del primero. Al igual que “Fuckin’ Problems”, “Poetic Justice” sería un éxito comercial, llegando al puesto número 26 en el Billboard Hot 100. Pero, esa sería la última colaboración entre Drake y Lamar.

En agosto del 2013, Kendrick se lanza contra Drake en “Control” de Big Sean. Tras su consolidación como un nombre importante en el mundo del rap, Lamar se lanzó contra Drizzy y otros raperos, señalando que está “tratando de asegurarme de que sus fans más fieles nunca hayan oído hablar de ustedes”.

Drake respondió a la crítica de Kendrick mientras aparecía en la portada de Billboard ese mismo mes, diciéndole a la publicación: “Realmente no tenía nada que decir al respecto. Simplemente, me sonó como una idea ambiciosa. Eso es todo lo que era. Sé muy bien que [Lamar] no me está asesinando, en absoluto, en ninguna plataforma. Así que cuando ese día se presente, supongo que podemos volver a tratar el tema”.

Pero el 2013 Lamar se lanza contra Drake en la ceremonia de los premios BET durante la canción “Shook Ones”. “Nada ha sido lo mismo desde que lanzaron ‘Control’/ Y metieron a un rapero sensible en su pijama/ Ja ja la broma es para ti, choca esos cinco… Soy a prueba de balas/ Tus disparos nunca penetran/ Ponle la cola al burro, muchacho, has sido un impostor”.

En conversación con la revista VIBE, Drake se refirió a las críticas de Lamar. “¿Qué se supone que debo decir? No, ¿seremos amigos? Eso sí, nunca dije que fuera un mal tipo que no me gustara. Creo que es un genio por derecho propio, pero yo también me mantuve firme como debía”.

Los diss track entre Kendrick Lamar y Drake

En 2023, Drake y J Cole hicieron historia cuando lograron su primera canción número uno del Hot 100 juntos (y la primera de Cole de cualquier tipo) con “First Person Shooter”. Esta sería su primera colaboración desde “Jodeci Freestyle” de 2013.

“Me encanta cuando discuten con el MC más duro/ ¿Es K-Dot? ¿Es Aubrey? ¿O yo?/ Somos los tres grandes como si hubiéramos comenzado una liga/ pero ahora mismo, me siento como Muhammad Ali”, rapea Cole.

Kendrick responde en 2024 con “Like That” de Future & Metro Boomin. “A la m**rda la crítica furtiva, los juegos de disparos en primera persona/ Espero que hayan venido con tres interruptores”.

Continuó arremetiendo contra los raperos cuando denunció a los “3 grandes” de él, Cole y Drake, diciendo: “Que se jodan los tres grandes, solo soy el grande”. Acentuó su verso haciendo referencia al álbum For All the Dogs de Drake, rapeando: “Por todos tus perros enterrados/ Ese es un K con todos estos nueves, va a ver Cementerio de mascotas”.

El 2024, Kendrick lanza “Meet the Grahams” en donde crítica a Drizzy por ser un padre “irresponsable” y alega que Drake esconde a otro niño además de Adonis.“Mentiste sobre tu hijo, mentiste sobre tu hija, eh, mentiste sobre esos otros niños que están ahí fuera esperando que vengas”, rapea Lamar, afirmando que Drake tiene una niña.

Mientras que en mayo llegó Not Like Us. En la canción K. Dot afirma que Drizzy y su equipo “OV Hoe” son pedófilos.

“Drake, escuché que te gustan jóvenes/ Será mejor que nunca vayas al bloque de celdas uno/ A ninguna perra que le hable y esté enamorada/ Solo asegúrate de esconderle a tu hermana pequeña”, rapea Lamar sobre el posible éxito del club antes de hacer referencia a la canción de Drizzy.

Después del feroz ataque de Lamar en “Meet the Grahams” y “Not Like Us”, Drake lanzó su refutación de cinco minutos “The Heart Pt. 6”, haciendo referencia a la innovadora franquicia “Heart” de Lamar.

Drake desmintió las acusaciones de que tiene una hija y que él fue quien engañó a Lamar para que recibiera información falsa sobre su supuesta hija en primer lugar.

“Estuvimos conspirando durante una semana y luego te dimos la información/ Una hija de 11 años, apuesto a que la toma/ Pensamos en dar un nombre falso o un destino/ Pero tienes tanta sed que no te preocupa la investigación”, rapea Drake.

