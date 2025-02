El Super Bowl LIX definió a los finalistas en donde Kansas City Chiefs se enfrentan en un electrizante duelo a los Philadelphia Eagles. Como es de costumbre, la música es una parte fundamental del evento en donde grandes estrellas de la música son los encargados del show de medio tiempo y este año, la importante labor queda en manos de Kendrick Lamar.

Este domingo 9 de febrero se vivirá el esperado duelo en donde el equipo de Travis Kelce luchará por mantener el título, mientras que las Águilas regresan al importante evento deportivo siete años desde su última participación en donde derrotaron a New England Patriots y se llevaron el trofeo.

Kendrick, ganador de 17 Grammys y artista detrás de hits como All the Stars, Swimming Pools y Not Like Us, subirá al escenario en ubicado en New Orleans en el Estadio Caesars Superdome y se presentará por segunda vez en el evento deportivo. La primera vez fue el 2022 cuando fue parte de la presentación de leyendas del rap junto a Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blidge y Dr. Dre.

¿A qué hora es el Halftime Show del Super Bowl 2025 y dónde ver?

La gran final de la NFL comienza este domingo 9 de febrero a las 20:30 horas, horario de Chile, por lo que el esperado show de medio tiempo se realiza pasada la hora y media de juego, por lo que podría producirse entre 21:24 y 22:30, considerando las pausas entre el partido.

El partido se transmitirá por ESPN en televisión y Disney+ en streaming.

Transmisión Super Bowl 2025

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN Extra

VTR: 840 (HD)

DTV: 1621 (HD)

ENTEL: 213 (HD)

CLARO: 473 (HD)

GTD/TELSUR: 853 (HD)

MOVISTAR: 885 (HD)

TU VES: 106 (HD) – 514 (HD)

ZAPPING: 93 (HD)

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Dónde ver el Super Bowl 2025 en Chile? Horario, transmisión y artistas confirmados