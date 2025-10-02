Ignacio Bahamondes da vuelta la página de lo que fue su último combate y se prepara para volver a subir al octágono de UFC. La Jaula no quiere perder más tiempo y se ilusiona con una nueva pelea antes de que termine el año.

El chileno, que cayera con Rafael Fiziev en junio pasado y cortara una racha de tres triunfos al hilo, quiere su revancha lo antes posible. De hecho, en las últimas horas sorprendió en sus redes sociales con un inesperado mensaje.

Y es que la Jaula no quiere dejar pasar los días y ruega por una oportunidad en la liga más importantes de MMA en el planeta. Es por ello que le mandó un claro mensaje y le puso fecha a su próxima pelea.

Ignacio Bahamondes avisa que su próxima pelea en UFC será a fin de año

Para Ignacio Bahamondes no hay tiempo para descansar. La Jaula ya está recuperada de lo que fue su última pelea y ahora sólo está esperando por el OK para volver a subir al octágono de UFC.

Ignacio Jaula Bahamondes cuenta los días para volver a pelear en el UFC. Foto: Getty Images.

El chileno apareció en sus redes sociales con un claro mensaje a sus seguidores y la liga de MMA. “¿Con quien les gustaría verme pelear en diciembre?“, consultó el luchador nacional en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Publicidad

Si bien muchos se ilusionaron con un retorno a fin de año, el propio Ignacio Bahamondes le puso paños fríos. La Jaula insistió en su deseo de volver a pelear en UFC, aunque remarcó que está “listo para el llamado“.

ver también El aliento de Jaula Bahamondes a Tanke Ewert: “Un hombre que pelea por su familia es peligroso”

Con esto, queda claro que más allá de sus ganas, el chileno todavía no tiene una pelea cerrada. Aunque los seguidores no tienen dudas y hay un nombre que se repite por sobre el resto: Renato Moicano.

El brasileño, actual número 11° del ranking de Peso Ligero, viene de perder en junio pasado ante Beneil Deriush. Con un récord de 20 triunfos, 1 empate y 7 derrotas, a sus 36 años podría ser el rival ideal para ceder la posta a la nueva generación.

Publicidad

Publicidad

Ignacio Bahamondes por ahora está esperando a que la UFC le fije una fecha para volver a subir al octágono. La Jaula ruega que esto sea antes de fin de año y así poder sacarse la espina que dejó su último combate.

¿Cuál es el récord de Ignacio Bahamondes en MMA?

Luego de su último combate, Ignacio Bahamondes llegó a un récord de 17 triunfos y 6 derrotas en las artes marciales mixtas. De sus victorias, 11 han sido por nocaut, 2 por sumisión y 4 en las tarjetas.

ver también La “Jaula” Bahamondes llega a los videojuegos: El chileno se une al juego oficial de UFC

¿Cuál es el próximo evento de UFC?

Mientras Ignacio Bahamondes espera rival, la UFC sigue adelante con su calendario y este fin de semana tendrá un evento que promete. Este sábado 4 de octubre desde las 18:00 horas se llevará a cabo el evento UFC 320 donde se defenderán dos cinturones: Magomed Ankalaev ante Alex Pereira por el título de Peso Semicompleto y Merab Dvalishvili contra Cory Sandhagen por el de Peso Gallo.

Publicidad