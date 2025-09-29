El mundo de la Fórmula 1 se encuentra de luto, tras una noticia que dio a conocer en las últimas horas uno de sus pilotos más famosos y laureados, como lo es Lewis Hamilton.

Y es que completamente devastado se encuentra actualmente quien es parte de la Scuderia Ferrari, tras anunciar que su compañero más leal, Roscoe, falleció.

El bulldog inglés acompañó al piloto durante varios años en los circuitos del Gran Circo, y la noticia de su partida tiene apenados no solo a los fanáticos, también a quienes organizan la F1.

La gran pena de Lewis Hamilton: “Un ángel y un verdadero amigo”

El piloto británico comunicó la partida de Roscoe a través de sus redes sociales, donde acompañó varias fotografías de su compañero de vida, quien falleció a los 12 años y contaba con varios problemas de salud como complicaciones respiratorias y afecciones cardíacas.

“Luego de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que optar por la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe”, comenzó el siete veces campeón.

“Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”, complementó.

Si bien, reconoce que es una de las experiencias más dolorosas de su vida, el tenerlo en su vida y acompañándolo por gran parte del mundo es la mejor moneda de cambio y que alegró su corazón.

“Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amarlo tan profundamente y ser amado a cambio”, escribió en su cuenta de Instagram.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño y apoyo durante los 12 últimos años, cerrando su despedida con una frase desgarradora. “Murió la noche del domingo 28 de septiembre en mis brazos“, cerró Hamilton.

Mira el mensaje completo:

El mensaje desde la Fórmula 1

Desde la Fórmula 1 no se hicieron esperar. La cuenta oficial de la competencia le dedicó fotografías de despedida con un mensaje de apoyo y agradecimiento a Roscoe.

“Descansa en paz Roscoe Hamilton, una verdadera estrella por derecho propio“, escribieron. “Trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados en todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos difíciles momentos”, agregaron.

“Descansa en paz, Roscoe, de cachorro de paddock a ícono. Gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones“, cerraron.