Una terrible noticia enluta a la NFL luego de que se confirmó el fallecimiento de la estrella de los Baltimore Ravens, con quienes llegó al Super Bowl, Arthur Jones, a los 39 años. El exjugador era el hermano mayor de la leyenda de la UFC Jon Jones y del ex ala defensiva de la NFL, cuatro veces Pro Bowl, Chandler Jones.

La noticia la reveló el gerente general de los Ravers, Eric deCosta. “Nos entristece profundamente saber del repentino fallecimiento de Arthur Jones”.

“La presencia de Arthur fue un regalo para todos los que lo rodeaban. Su sonrisa radiante, su energía contagiosa y su eterna positividad crearon una presencia que inspiraba constantemente ánimo. Era amable, cortés y entusiasta, siempre mostrando su cariño por su familia, compañeros y amigos”.

La carrera de Arthur Jones

El jugador era nativo de Rochester, Nueva York y estudió en Syracyse estableciendo un récord escolar de tacles siendo seleccionado en tres ocasiones para el Equipo All-Big East.

En la NFL, el jugador fue seleccionado por los Ravens en la quinta ronda del draft de 2010 y durante sus 4 años con el equipo, Jones acumuló 120 tacleados en 46 apariciones, llegando al Super Bowl del 2012 y logrando la victoria frente a San Francisco 49ers.

Arthur Jones jugó por los Ravens durante 4 temporadas /Getty Images)

Tras su salida del equipo el 2013, se sumó a Indianapolis Colts, en donde estuvo entre 2014 y 2016. Cerró su carrera el año 2017 en el Washington Redskins.

“Arthur Jones fue un jugador extraordinario y una persona aún mejor”, declaró John Wildhack, director deportivo de Syracuse. “Era alguien que alegraba a todos los que lo conocían”.

Arthur Jones se coronó campeón del Super Bowl el 2013/Getty Images)

“Tuvimos la suerte de que Arthur siguiera apoyando nuestro programa de fútbol americano después de su carrera como jugador. Influyó en muchos de nuestros estudiantes-atletas, siempre con una sonrisa y un mensaje alentador. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos. Será por siempre Naranja.