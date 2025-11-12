Universidad de Chile aprovecha el parón de la Liga de Primera para preparar la recta final del campeonato nacional, en pausa por las elecciones presidenciales y la fecha FIFA. Los azules volvieron a la pelea por el Chile 2 a Copa Libertadores y no pueden tropezar.

El Chuncho debe visitar a O’Higgins en duelo directo, recibir al campeón Coquimbo Unido y cerrar como foráneo frente a Deportes Iquique. La misión es superar en la tabla a los rancagüinos y Universidad Católica, hoy el Chile 2.

Pero la U también piensa en la próxima temporada, al menos en la parte dirigencial. Es que según lo investigado por BolaVip Chile, Azul Azul y Maximiliano Guerrero ya acercan posiciones para renovar contrato.

El atacante tiene vínculo hasta diciembre, pero en la directiva lo ven como un nombre exportable y el mismo delantero quiere seguir por ahora en el CDA.

“La evaluación que existe sobre Guerrero es positiva en Universidad de Chile y está catalogado como uno de los jugadores exportables que tiene el club. Es por esto que en el segundo piso del Centro Deportivo Azul han decidido apurar las cosas y negociar una renovación de su vínculo con la escuadra universitaria”, informó el sitio mencionado.

La U va por la renovación de Maxi Guerrero y el delantero quiere seguir.

Sentencian que “pese a que siempre estará latente el interés del jugador de salir al extranjero, la intención de Guerrero es renovar con la U”.

Cabe recordar que Guerrero llegó el año pasado a Universidad de Chile proveniente de Deportes La Serena, convirtiéndose en una de las figuras del equipo. Este año perdió protagonismo por una rebelde lesión, pero ya está recuperado.

En las últimas semanas ha sido de menos a más acercándose al nivel que lo hizo ganarse el cariño de los hinchas azules e incluso llegar a la selección chilena. Todo apunta a que más temprano que tarde firmará una extensión de vínculo con la U.

