En septiembre del 2024 llegó a la Universidad de Chile el joven jugador venezolano, Bianneider Tamayo, defensor con una promisoria carrera en el Caracas de su país y baluarte de la vinotinto sub 20.

El defensor de 20 años, sin embargo, no logró nunca un espacio en la escuadra de Gustavo Álvarez, desde su oficialización en septiembre pasado, Tamayo disputó solamente dos encuentros, ambos por Copa Chile. Debido a ello, el defensor salió en busca de una oportunidad a mediados de este 2025 a la Unón Española, cuadro que pelea el descenso esta temporada.

Si bien la campaña de los hispanos no ha sido la mejor, el rendimiento de Tamayo ha sido positivo, disputando prácticamente la totalidad de los encuentros de la Liga de Primera desde su llegada, actuación que le valió la nominación a la vinotinto de cara a la fecha FIFA de noviembre.

Bianneider Tamayo convocado por Venezuela para la fecha FIFA

En ese contexto fue que el defensor de Unión fue llamado de emergencia por la selección de Venezuela para disputar los partidos de la fecha FIFA ante Australia (14/11) y Canadá (18/11) en Estados Unidos.

La noticia la dio a conocer la cuenta de X de la vinotinto que señaló: “Bianneider Tamayo (Unión Española – CHI) se suma a la convocatoria de la selección nacional absoluta de Venezuela de cara a los amistosos internacionales frente a Australia y Canadá”, publicación que contó con la reacción del defensor, quien agregó unosemojis de la bandera venezolana junto a unas manos en forma de corazón.

La convocatoria fue también celebrada por Unión Española, quienes junto con informar la nominación, felicitaron al defensor, indicando: “💪 ¡Felicitaciones, Tama!”.

La nominación de Tamayo de todas formas, no cayó bien en la parcialidad hispana, esto se puede ver en la propia cuenta de X, debido a la cercanía del duelo entre Venezuela y Canadá (18 de noviembre)con el encuentro por la fecha 28 de la Liga que enfrenta a la Unión Española contra Deportes Limache (otro candidato al descenso) el viernes 21 de noviembre, es decir, apenas tres días después.

