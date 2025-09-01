Unión Española recibió un tubo de oxígeno entero tras el épico triunfo en Chillán ante Ñublense, donde Iquique le había metido presión con su victoria en la lucha por evitar el descenso.

Y pese a que siguen en zona directa de bajar a Primera B, ahora solo los separa un punto con Deportes Limache para la salvación, donde los hinchas hispanos ya tienen a su favorito en la resurrección.

Tras haber llegado sin minutos desde U de Chile, Bianneider Tamayo se ha hecho un lugar como patrón de la defensa hispana. Además, en redes sociales sus plegarias son tendencia y encandilan al hincha de Santa Laura.

Unión Española y el nuevo mensaje en el camarín

Bianneider Tamayo es el favorito de los hinchas y se lleva todas las loas en las últimas actuaciones. Tras el triunfo ante Ñublense, nuevamente ocupó sus redes sociales para glorificar a Unión Española en el duro momento.

“Sigue creyendo con fe, aunque parezca difícil. La fe es la semilla que crece incluso en tierra seca, y tarde o temprano dará fruto. No pierdas la esperanza, porque Dios nunca falla y jamás abandona a quienes confían en él”, posteó el defensa.

Desde su llegada a Unión Española este semestre, el defensor venezolano ha jugado en todos los partidos, donde solo en uno de ellos no completó los 90 minutos, siendo pilar en defensa.

Los hispanos ahora afrontarán un nuevo clásico de colonias, cuando el sábado 13 de septiembre reciban a Audax Italiano, a las 12:30 horas en el Santa Laura, en otra de sus finales por seguir en la Liga de Primera.

