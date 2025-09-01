Deportes Iquique se anotó un triunfazo ante Deportes Limache y sigue con vida en la lucha por escapar del descenso. Pese al triunfo, los ánimos no fueron de los mejores con Fernando Díaz post partido.

Es la conferencia de prensa en el Tierra de Campeones estuvo acalorada, donde el DT encaró a un periodista con todo tras una campaña para el olvido del equipo que sigue último en la tabla de la Liga de Primera.

Todo comenzó cuando el comunicador repasó al experimentado entrenador diciéndole que no lo enfrentó a la cara. Ahí fue cuando el Nano estalló y ardió Troya en conferencia.

Así fue la pelea de Fernando Díaz en Iquique

Ni el triunfo ante Deportes Limache calmó la furia de Fernando Díaz en conferencia de prensa de Iquique, donde todo el público celeste pasó de pedir su salida a respaldar su continuidad.

“De frente te lo digo. ¡Qué te pasa! ¡Como que no te lo digo de frente! Siempre hay tenido mala onda, limítate a preguntarme, yo te contesto, te digo que soy mala onda”, le dijo el Nano al comunicador.

Fue ahí que el entrenador de los Dragones Celestes bajó un cambio y explicó su postura ante las críticas de los hinchas por el momento del equipo. Con total autocrítica, Díaz asumió sus culpas.

“Las reacciones son super nomrmales de un equipo que está descendiendo y al tener esperanza es la misma reacción después, es típico”, cerró, tras el tenso cruce en conferencia.

