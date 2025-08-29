Es tendencia:
“Fuera ratón”: barristas exigen salida de querido DT que pasó del cielo al infierno en el fútbol chileno

Tras llegar como bombero este año, entrenador campeón en el balompié nacional no logra despegar con el equipo.

Por Nelson Martinez

© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTLo pasa mal el DT en el fútbol chileno.

A poco de iniciar el receso del fútbol chileno por el Mundial Sub 20, hay una banca que está a poco de ver partir a su entrenador, el mismo que llegó durante el torneo a intentar salvar el buque cuando se hundía.

Se trata de Fernando Díaz, querido y prestigioso DT de la Liga de Primera que supo ser campeón en Unión Española. Además, el año pasado dejó a Coquimbo en la cima tras la primera rueda.

Por ello, el Nano pasó literal del cielo al infierno al asumir en Deportes Iquique, donde no logra levantar cabeza al reemplazar a Miguel Ramírez y sigue en la última posición de la Liga de Primera. Eso hizo enfurecer a la barra oficial, que exigió su salida con fuerte publicación.

“Basta de ratoneo”: la protesta en el fútbol chileno

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la barra de Deportes Iquique, La Fiel del Norte, exigió la salida de Fernando Díaz de la banca con fuertes palabras a su mando con el equipo.

“Exigimos a la dirigencia la salida inmediata del Ratón Díaz. Como hinchada hemos decidido que este año se debe terminar con un interino o, mejor aún, con un iquiqueño”, dijeron en la hinchada.

En ese sentido, la paciencia se acabó para la incondicional y musical barra de Deportes Iquique diciendo que “¡Ya basta de ratoneos! Queremos salir a buscar los resultados. Si no se nos da, que sea peleando todos juntos, pero dejándolo todo por conseguir el objetivo”.

Juega por no descender a la B y podría tener la tercera chance de convencer a Gustavo Quinteros

Juega por no descender a la B y podría tener la tercera chance de convencer a Gustavo Quinteros

“La paciencia se acabó: jugadores trotones no queremos en cancha. El que meta garra y corazón debe estar en la titularidad. A quienes la celeste les quedó grande: hagan sus maletas y váyanse de vacaciones”, cerró el comunicado.

Así fue el furioso descargo celeste:

