Mientras aún no logra abandonar las posiciones de descenso bajo el mando de Miguel Ramírez, la crisis deportiva sigue instalada en Unión Española, esta vez afectando incluso su camiseta.

Es que arribando este 2025 como el regreso de un grande al fútbol chileno, la marca Reebok dio que hablar instalándose como el dueño de la equipación hispana tras recordado paso por la selección chilena, en Francia 98.

Pero poco duró el vínculo para los más nostálgicos en materia de camisetas, ya que recientemente se informó que la sociedad llega a su fin este año, en medio de la campaña del terror de los hispanos.

Reebok ya tiene reemplazo en Unión Española

Unión Española dejará de ser vestido por la marca Reebok a fin de temporada, a menos de un año de haber iniciado el vínculo. La prestigiosa empresa ya tiene reemplazo en la tienda hispana.

Durante el programa partidario Vamos la Unión (YouTube), se anunció que Unión Española terminaría relaciones con Reebok y la marca Marathon será la que llevaría la indumentaria del rojo el próximo año.

Marathon viste actualmente a las selecciones de Ecuador y Bolivia, además de Huachipato en la Liga de Primera y Chile en rugby. Internacionalmente también están presentes en Independiente del Valle , Barcelona de Guayaquil y Universitario de Perú.

Ahora solo resta saber en qué división debutará la nueva firma, donde Unión Española actualmente está a cuatro puntos de abandonar posiciones de descenso, en una complicada campaña en la Liga de Primera.

