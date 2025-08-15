Universidad de Chile dio vuelta la página de la gran victoria por 1-0 ante Independiente, en el partido de ida en la llave de octavos de final por la Copa Sudamericana 2025 y ahora piensa en Audax Italiano.

Los azules chocarán el domingo ante el cuadro de La Florida por la fecha 20 de la Liga de Primera, con la idea de no darle más ventaja a Coquimbo Unido que está en el primer lugar de la tabla de posiciones.

En ese sentido, el técnico Gustavo Álvarez tuvo que hacer una recuperación de su plantel, por el gran desgaste del duelo ante los argentinos, pero también recibió de una buena noticia.

Esto, porque dos jugadores que estaban lesionados comenzaron su regreso a los entrenamientos en el CDA, por lo que, como no pasaba hace un buen tiempo, Álvarez tiene plantel completo en la U.

Gustavo Álvarez ganará dos jugadores para la revancha contra Independiente. Foto: Andres Pina/Photosport

Sepúlveda y Guerrero se suman como alternativas en la U

Así también lo detalló el periodista Marcelo Díaz, en TNT Sports, donde deja en claro las variantes que empieza a sumar Gustavo Álvarez en Universidad de Chile para los próximos encuentros.

Matías Sepúlveda y Maximiliano Guerrero regresaron a las prácticas, donde poco a poco trabajan en estar en la mejor condición, aunque muchos aventuran que recién estarán para la revancha ante Independiente en Argentina.

“Ya están en reintegro deportivo Sepúlveda y Guerrero, seguramente no serán utilizados ante Audax Italiano, primera práctica con sus compañeros, sus primeros movimientos, pero ya tiene plante completo, no tiene lesionados”, detalló el periodista.

Una buena noticia que poco a poco le entregará nuevas alternativas a la U que, por ahora, se sigue manteniendo en la pelea en dos de los torneos que disputa en esta segunda parte de la temporada.

