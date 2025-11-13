ver también El ex U de Chile que se la juega por un goleador: ¿Felipe Mora o Eduardo Vargas?

En O’Higgins se mentalizan para el duelo contra Universidad de Chile, por la fecha 28 de la Liga de Primera, un duelo de seis puntos en lo que será la definición del Chile 3 y quizás factor para el Chile 2. Los celestes, los azules y Universidad Católica se pelean acompañar a Coquimbo Unido a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Martín Sarrafiore, mediocampista argentino de los rancagüinos, avisó en ESPN que O’Higgins se enfoca en quedarse con los puntos para seguir a la caza de la Católica y de paso sacarse de encima un rival directo.

“Siento que es una final. Y venimos jugando puras finales prácticamente, porque nos tocó Coquimbo, la Católica. Son partidos importantes porque necesitamos sumar los tres puntos“, dijo Sarrafiore.

O’Higgins quiere clasificar directo a Copa Libertadores

Agregó que “en algunos pudimos sumar y en otros no, pero sabemos que nos jugamos una gran final. La U es un gran equipo, pero con nuestras armas podemos quedarnos con los tres puntos. Estamos bien, motivados, queremos pelear por el Chile 2 y clasificar directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores“.

En O’Higgins la tienen clara: misión seguir luchando por el Chile 2 y bajar a la U.

“No va a ser fácil, nos quedan tres partidos muy difíciles, y ahora tenemos que enfrentar a un gran rival como la U, así que vamos a hacer lo mejor de nosotros y sacarles diferencia en la tabla“, sentenció Sarrafiore.

En Liga de Primera, la U es cuarta con 48 puntos, O’Higgins tercero (50) y Universidad Católica segunda con 51, los tres en pelea por el Chile 2.

El duelo entre O’Higgins como local contra Universidad de Chile está programado para el domingo 23 de noviembre, tras el parón por las elecciones presidenciales y la fecha FIFA.