O’Higgins de Rancagua se anotó uno de los batacazos de la fecha en la Liga de Primera. Ahí, los celestes se transformaron en el primer equipo en ganar en el Claro Arena y con contundente 2-0 tumbaron a U Católica.

Volviendo de lleno a la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores, los hombres de Paqui Meneghini siguen brillando de la mano de potentes figuras como Martín Sarrafiore, Bryan Rabello y Matías Lugo.

Y podría sumarse otro en 2026. Así lo anticipó el periodista Rodrigo Arellano, quien lanzó el nombre de Matías Palavecino. “Está en la lista de importables de Xolos de Tijuana. La operación, eso sí, incluiría un préstamo a O’Higgins en el primer semestre 2026, jugando copas internacionales antes de ir a México”, avisó el comunicador.

En O’Higgins se pronuncian por Palavecino

Martín Sarrafiore, figura que vive un segundo aire con Francisco Meneghini en O’Higgins, respondió a la consulta de RedGol sobre la opción de que Matías Palavecino arribe a pelearle el puesto.

Sarrafiore y su gran segundo semestre en el Capo

“No sé nada, la verdad que es una gran jugador y si tiene que llegar, bienvenido sea. Hoy estoy yo, está (Bryan) Rabello, hay varios chicos que lo hacen muy bien. Si tiene que llegar sería bienvenido”, dijo el argentino.

Justamente, Sarrafiore y Bryan Rabello han formado una gran sociedad en el Capo. Con el ex Colo Colo de “10”, Sarra las ha hecho de mediapunta y brilla por todo el sector del ataque, siendo una de las figuras del capo.

El habilidoso jugador celeste está en avanzadas conversaciones para renovar contrato en O’Higgins, más aún, con el elenco casi listo para jugar copas internacionales tras ocho años de ausencia.