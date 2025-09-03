Mientras el fútbol chileno celebra la apertura del Claro Arena, además del Estadio Nacional y El Teniente con nuevo pasto híbrido, otro recinto que buscaba sumarse a la modernidad no podrá hacerlo… Por ahora.

Siendo un estadio clásico y de los más importantes de nuestro balompié, el Ester Roa Rebolledo tenía previsto cerrar ahora para instalar el nuevo césped que debutará en el Mundial Sub 20 en Chile.

Sin embargo, desde la región del Biobío avisaron que eso no será posible en estos momentos, dada la mala calidad del estado de juego. En dicho recinto juegan Deportes Concepción y también la U de Conce.

El penoso estado de un templo del fútbol chileno

Según reportó el medio local Sabes Deportes, en el Ester Roa Rebolledo querían una cancha híbrida fines de este año. Sin embargo, para ello la superficie requiere un pasto natural en impecables condiciones, lo que no se da en Concepción.

Foto: Sabes Deportes

Tal como revela el citado medio, el terreno de juego “está lleno de maleza. Puntualmente, el césped cuenta con una amplia capa de thatch (pasto en descomposición) que vuelve inviable la implementación una cancha híbrida”.

“En febrero de 2026 y netamente por un tema administrativo alusivo a los presupuestos, el Ester Roa cerrará sus puertas para renovar por completo su cancha”, avisaron.

Deportes Concepcion en el Ester Roa /Photosport

Por ello, Deportes Concepción, la UdeConce y eventualmente Fernandez Vial (si es autorizado a jugar) deberán buscar nueva casa el primer semestre del próximo año, aunque este domingo sí habrá acción con el duelo del León de Collao ante Cobreloa.

