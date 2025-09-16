Curicó Unido se está jugando todo para las fechas restantes de la Liga de Ascenso en donde luchan por no perder la categoría. Para ello se entregaron dos importantes anuncios al respecto: Llega un nuevo DT y también un esperado refuerzo con larga trayectoria en la liga argentina.

Curicó Unido actualmente va en el puesto número 15 de la tabla de posiciones de Primera B con 24 puntos en zona de descenso. Y tras no encontrar el triunfo en más de cinco partidos seguidos, Emiliano Astorga dejó su puesto de DTy asumió Damián Muñoz.

También, hace algunos días se confirmó la llegada de Eugenio Isnaldo al equipo, goleador argentino de 31 años, que buscará ser parte fundamental de la remontada que buscan los Albirrojos.

¿Quién es Eugenio Isnaldo?

En su carrera el delantero de 31 años ha militado por distintos equipos, haciendo su debut profesional con Newell’s old boys, tras esto pasó por clubes como Atlético Tucumán, Defensa y Justicia de la primera división Argentina.

Eugenio Isnaldo jugó en Defensa y Justicia entre el 2018 ty el 2021/Getty Images)

También tuvo pasos por Bolivia en donde jugó en The Strongest, en Grecia militando en Iraklis y Asteras Tripolis, y también en Brasil, sumándose al Bahía durante la temporada 2021-2022.

En Chile, tuvo un breve paso por Unión La Calera. Este año llegó a España en donde jugó en el Orihuela CF de la cuarta categoría.

Eugenio Isnaldo fue campeón con Defensa y Justicia /Getty Images

Con News obtuvo el título de Primera División el 2013, con Defensa y Justicia logró levantar la Copa Sudamericana el 2020 y la Recopa Sudamericana el 2021. Mientras que con The Strongest logró el título de la liga el 2023.

