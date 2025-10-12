La Primera B tuvo de todo en jornada dominical y la lucha por el ascenso sigue al rojo vivo. Ahí, la U de Concepción sacó adelante un difícil partido que en la parte final pudo ganar, derrotando por 2-0 a Curicó Unido.

¿La figura? Luis Rojas, quien anotó un golazo de tiro libre para la apertura de la cuenta y respondió a sus credenciales. A los 70 minutos, el nacido en la U y con recorrido por Italia despachó un tremendo zambombazo para tumbar al Curi.

Luego, otro tiro libre desnivelaría la balanza para el Campanil. Esta vez sería Yerko Oyanedel quien con un zurdazo anotó el 2-0 definitivo y dejó a los hombres de Cristián “La Nona” Muñoz en la cima del torneo.

El golazo del líder de Primera B

Luis Rojas mostró su categoría y abrió la ruta para el triunfo del Campanil ante Curicó, cuando el marcador estaba en blanco y resignaban la punta de Primera B en manos de Copiapó. Con el 2-0 final, la U de Conce sigue firme rumbo al ascenso.

Tweet placeholder

En el otro partidazo de la jornada, Cobreloa dio vuelta un partido increíble para derrotar por 2-1 a Temuco. Con un jugador menos, los loínos celebraron gracias a Álvaro Delgado (85′) y César Huanca (90+4′).

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz no se sacaron ventaja en el Valle del Aconcagua. Ambos elencos llegaban comprometidos con el descenso a Segunda División y siguen mirando de reojo a Santiago Morning y el TAS.

Así quedó la tabla de Primera B:

U de Concepción no da tregua en la cima y con el triunfo sigue mandando en el torneo. Le sigue Deportes Copiapó, mientras que otros “grandes” de la categoría como Cobreloa y Santiago Wanderers se resignan a la liguilla por el ascenso.

Publicidad