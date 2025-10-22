El fútbol chileno tiene sensaciones encontradas porque Humberto Suazo vive sus últimos días como futbolista profesional. Chupete se retirará definitivamente con 44 años, luego de tres temporadas en San Luis de Quillota.

A espera del crucial momento del Hombre Venido del Planeta Gol, el mismo Chupete Suazo tuvo palabras de agradecimiento para Marcelo Bielsa, el ex entrenador de la selección chilena y uno de los responsables de la explosión de la generación dorada junto a José Sulantay.

“Yo lo quiero un montón (a Bielsa) y siempre estaré agradecido porque me llevó al Mundial estando lesionado. Yo creo que no cualquier entrenador hace eso“, dijo Suazo a la revista del Sifup.

Agregó que “después jugar en el Mundial y que me dé la confianza de jugar 90 minutos en octavos de final, es como que guau, algo hiciste bien, algo vio en ti el entrenador que igual terminaste jugando“.

ver también ¿Un ascenso a Primera? San Luis avisa requisito clave tras locura por entradas del adiós a Humberto Suazo

Chupete y la generación dorada de la selección chilena

“Son situaciones muy lindas. Por eso siempre digo: donde me toque estar voy a estar preparado, voy a dar el cien por ciento de lo que tengo para irme tranquilo a la casa, sabiendo que cumplí con todo lo que tenía. A veces puedo jugar bien, otras veces mal, pero siempre me voy con la tranquilidad que di todo lo que tenía en el momento”, complementó.

El recuerdo de Chupete Suazo a Bielsa a días de su último partido como futbolista profesional.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Chupete se refirió a la generación dorada: “para mí es un orgullo haber jugado en esa selección. Conocí a Alexis (Sánchez) de 16 años, a Arturo (Vidal) un poco mayor. Les tengo un cariño enorme a los chiquillos. Ellos también me ayudaron a crecer como jugador y como persona“, sentenció.

Humberto Suazo jugará este viernes su último partido con San Luis frente a Deportes Copiapó, en el estadio Lucio Fariña por la penúltima fecha (29°) de la Liga de Ascenso 2025.

ver también “Se fue en silencio y…”: Beausejour desclasifica cómo Sampaoli cortó a Chupete Suazo de la Roja

Durante su carrera, y además de La Roja, Chupete Suazo defendió las camisetas de Ñublense, Magallanes, San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey, Real Zaragoza, Deportes Santa Cruz, Deportes La Serena y Raya2.

Publicidad