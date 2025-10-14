Fueron casi cinco los meses de espera que tuvo la hinchada de San Luis de Quillota para volver a ver al Chupete Suazo en un partido de fútbol profesional. Luego de una complicada lesión, el icónico goleador sanantonino tuvo minutos de acción en la Liga de Ascenso.

En el segundo tiempo del empate sin goles de los Canarios ante Deportes Recoleta, Humberto Suazo ingresó al campo de juego con un aplauso cerrado del público. El veterano delantero, quien fue el artillero de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, reemplazó a Javier Retamales.

A falta de 15 minutos para el final del encuentro ante el Reco, el “26” del cuadro local vivió un momento especial. También lo hizo una vez finalizado el partido, pues pudo compartir frente a la cámara de TNT Sports con su hijo Chuy, quien sigue sus pasos como centrodelantero.

También contó parte del rol que desempeñó en los quillotanos durante el tiempo de rehabilitación del problema en su rodilla. “Estoy agradecido de César Villegas”, manifestó el ariete de 44 años sobre el dueño de San Luis de Quillota, que también es propietario de Deportes Limache.

“Por darme la oportunidad de retirarme en cancha y permitirme estar en el cuerpo técnico”, fue el sorpresivo mensaje que dejó el ex jugador de Audax Italiano, Colo Colo y el Zaragoza de España, además del Monterrey de México, donde es recordado como una leyenda. Aunque su presencia en el staff no dependía sólo de Villegas.

Humberto Suazo en acción por San Luis antes de esa lesión que lo tuvo fuera casi cinco meses. (Andy Manzanares/Photosport).

Chupete Suazo termina su carrera como jugador-entrenador de San Luis de Quillota

El Chupete Suazo ha tenido varios problemas físicos en el último tiempo, pero eso no lo hizo perder el entusiasmo en San Luis de Quillota. Más bien, todo lo contrario. “También le agradezco al profe Fernando Guajardo y al cuerpo técnico”, apuntó el goleador sobre esta leyenda del club, quien se hizo cargo del equipo tras una experiencia en Provincial Osorno que terminó de forma traumática.

“Me han incorporado alegremente al cuerpo técnico. A César lo quiero mucho y quería que me viera jugar. Agradezco al club y al staff”, fue el derroche de gratitud de Suazo para el DT y el presidente de la institución, quien también se llevó saludos del finalista de la Copa Chile.

Víctor Rivero, director técnico de Deportes Limache, le envió un recado cariñoso tras vencer a Deportes La Serena por 8-1 en el marcador global y ganar un boleto al duelo decisivo del certamen, que será frente a Huachipato. “Aprovecho de mandarle un saludo al gestor de todo esto, don César, que ha estado luchando estos días con una enfermedad. Esto le viene bien”, apuntó el estratego del Tomate Mecánico.