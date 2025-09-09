Humberto Suazo está atravesando una dura temporada 2025 con San Luis de Quillota. A sus 44 años el histórico delantero chileno lo ha pasado pésimo por las lesiones, especialmente en su rodilla derecha.

Chupete no juega un partido desde el pasado 30 de mayo, cuando apenas disputó 24 minutos en la derrota por 3-1 de su equipo ante Deportes Recoleta por la Primera B. En total solo suma 668 minutos de acción entre el torneo y la Copa Chile, sin anotar ningún gol.

Este panorama lo tienen ya como uno más en el cuerpo técnico de San Luis de Quillota. Si bien se trata de un rol colaborativo y solo momentáneo, es una muestra de por donde irían los tiros del todavía jugador en el corto plazo.

“Claramente hay un desgaste material”

Fue el 21 de agosto pasado que San Luis informó la última grave lesión que sufrió Suazo. Se trata de una rotura del ligamento medial de la rodilla derecha y una meniscectomía en la misma extremidad.

Este complejo presente fue analizado por Manuel Astorga, ex PD de Marcelo Ríos y Colo Colo, quien en charla con LUN declaró que “tengo entendido que la lesión anterior, la del año pasado, fue en el colateral medial. Esa lesión es bastante más benigna que otras, pero no sé con exactitud cuál es la que tiene hoy día”.

“Al parecer, por la fotografía que publicó él, se trataría de una artroscopía, por los parches que veo. Pero es difícil hablar de tiempos de recuperación sin tener el detalle de la lesión y la operación o tratamiento, agregó.

En ese sentido, Astorga apuntó a la edad de Suazo pensando en su recuperación: “Más allá de la cirugía, del menisco, Chupete no es un jugador joven. Tiene 44 años. Todos quisiéramos tener tantos goleadores como Humberto, pero el tiempo también corre. Claramente hay un desgaste material”.

Suazo tiene planificado jugar un último partido como profesional con los hinchas antes de colgar definitivamente los botines. Habrá que si esta nueva lesión le permite cumplir con este deseo en el corto plazo.

La carrera de Humberto Suazo

Chupete ha vestido en su carrera las camisetas de Ñublense, Magallanes, San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey, Real Zaragoza, Deportes Santa Cruz y Deportes La Serena.