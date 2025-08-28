Sergio Ramos produjo una de las grandes tristezas de La Roja al lesionar a Humberto Suazo previo al Mundial de 2010. Los chilenos no olvidan y al parecer, el español tampoco.

Chupete es una de las máximas leyendas del Monterrey de México y por esas cosas de la vida, hoy Ramos es la mayor estrella del plantel actual de ese equipo. Fue en ese lugar donde el central se encontró con la imagen del histórico de la selección chilena.

Sergio Ramos vuelve a ver a Chupete Suazo

En el 2010, cuando faltaban 50 días para la Copa del Mundo, Sergio Ramos fue protagonista de una lesión de Humberto Suazo. En el duelo de Real Madrid y Real Zaragoza, un forcejeo entre ambos hizo que el chileno sufriera una luxación por rotura parcial del ligamento en el hombro.

Esta situación hizo que Chupete llegara con poco ritmo a Sudáfrica y no tuviera un buen torneo. De hecho, ni siquiera pudo anotar y solo jugó dos de los cuatro partidos de Chile, ante Suiza y Brasil. Como España fue rival de La Roja, algunos especularon con una mala intención de Ramos.

ver también El escándalo que sacude la vida privada de un candidato a DT de Colo Colo: “Locuras y demencias”

Los años han pasado. Más de 15 para ser exactos y Sergio Ramos parece tener muy presente a Humberto Suazo. El central hoy jugando en Monterrey, caminaba por los pasillos del Estadio BBVA cuando vio una imagen gigante de Chupete.

Lejos de hacerse el loco, Ramos reaccionó emocionado al ver la foto de Suazo. Se detuvo a observarla y la apuntó, diciéndole algo a un compañero que no se logra escuchar. Esta situación se volvió viral, más considerando el antecedente entre ambos. De hecho, el video ya registra alrededor de 120 mil reproducciones.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El destino a veces opera de forma extraña. Esa lesión de Suazo provocada por Ramos, hizo que Zaragoza no comprara a Chupete y este regresara a Monterrey, donde terminó agigantando su leyenda y se convirtió en el segundo máximo goleador del club. Al final, el español le hizo un favor a los Rayados.