Para tristeza del fútbol chileno, Humberto Suazo cuelga los botines definitivamente. El icónico artillero dice adiós en el último partido de local de San Luis de Quillota, ante Deportes Copiapó.

Por eso, voces del balompié nacional salieron al paso para recordar sus mejores historias con el querido Chupete. Y uno de ellos fue Marcelo Salas, uno de los cracks que alcanzó a compartir cancha con él.

Ambos coincidieron en el inicio de la era Marcelo Bielsa en la selección chilena. Por eso, el Matador se emocionó al contar cómo nació su relación con el “Hombre venido del planeta Gol”.

La estrecha relación del Matador con Humberto Suazo

En diálogo con La Junta Plus, el icónico Marcelo Salas recordó cuando debutó en la era Marcelo Bielsa. Ahí desclasificó el noble gesto de Humberto Suazo para que brillara con el DT.

“Suazo es un extraordinario jugador y como persona, compartimos mis últimos partidos en la selección, en la época Bielsa. Jugamos juntos contra Perú acá y en Uruguay, ahí fue al sacrificio Chupete, jugó un poquito más por fuera, corría más que yo Chupete, así que fue lindo”, reveló Salas.

Siguiendo con sus loas al hombre que dirá adiós esta noche en Quillota, el Matador recordó que con Humberto Suazo “nos enfrentamos en Temuco San Luis, cuando estaba jugando, compartimos y tenemos una muy buena relación”.

“Es lamentable que se retire un jugador como él, goleador como fue para nuestra selección, pero es parte de nuestra carrera. Llega un momento en que hay que sabe decir ‘hasta acá llego’“, cerró.

