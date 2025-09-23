Colo Colo está trabajando para su partido pendiente antes del largo parón que tendrá la Liga de Primera. El Mundial Sub 20 arranca este fin de semana y lo hace con Chile buscando dar el primer golpe en el certamen.

El elenco dirigido por Nicolás Córdova contará con varias figuras que ya han dado que hablar en nuestro país, incluidos jugadores del Cacique. Gabriel Maureira, Nicolás Suárez y Francisco Marchant son los representantes del Eterno Campeón en la Roja, quienes hoy fueron tema en el Estadio Monumental.

En conferencia de prensa en la Ruca, se consultó sobre lo que será la participación de sus jugadores en el torneo. Ahí aprovecharon no sólo de aleonarlos a ellos, sino que a todo el plantel para que hagan historia.

Colo Colo arenga al selección chilena para el Mundial Sub 20

Colo Colo ha estado entrenando sin tres de sus jóvenes figuras por el Mundial Sub 20. En el Cacique tienen nombres que esperan brillen con la Roja y así lo dejaron claro este martes.

Desde Colo Colo le enviaron un mensaje al plantel de Chile para que sueñen en grande con ganar el Mundial Sub 20. Foto. Carlos Parra, Comunicaciones FFCh.

Jonathan Villagra habló en conferencia de prensa en el Estadio Monumental y fue consultado por los representantes albos en el certamen. “Son muy buenos jugadores, les deseo lo mejor“, comenzó señalando.

Pero el defensor marcó una importante diferencia y, más que en los jugadores de Colo Colo, le dio su aliento a todo el plantel de Chile. “A ellos de Colo Colo y a toda la selección“, remarcó.

En esa misma línea, Jonathan Villagra aseguró que la Roja puede soñar en grande gracias a lo que tiene en sus filas. “Tiene calidad, buenos nombres y tienen para dar la pelea o llegar muy alto“.

Quedará esperar ahora para ver si es que Nicolás Córdova decide ir con los tres jugadores albos desde el arranque en su estreno. El Estadio Nacional estará lleno para el debut de nuestro país, por lo que apoyo tendrán para buscar los tres puntos.

En Colo Colo ruegan para que Chile pueda dar la pelea por el Mundial Sub 20. La Roja cuenta las horas para su primer partido, en el que quiere golpear la mesa y avisar que no está en el certamen sólo por ser organizador.

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial Sub 20?

Chile está a sólo días de hacer su esperado estreno en el Mundial Sub 20 de la FIFA a realizarse en nuestro país. La Roja choca con Nueva Zelanda este sábado 27 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

¿Cuáles son los rivales de Chile en fase de grupos del Mundial Sub 20?

La selección chilena tendrá una dura tarea si es que quiere avanzar a la próxima ronda del Mundial Sub 20. La Roja comparte el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

