Mundial Sub 20

Le ponen fichas a Vicente Álvarez, sorpresa de la selección chilena Sub 20: “No está por representante”

Nicolás Córdova llamó a Vicente Álvarez, delantero de Unión San Felipe, luego de que demostrara condiciones interesantes en un atacante.

Por Felipe Escobillana

© FFCHVicente Álvarez es una de las sorpresas de la Sub 20

La selección chilena Sub 20 jugará este sábado en su debut del Mundial de la categoría ante Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional. Un elenco que ilusiona de cara al recambio del fútbol chileno.

Uno de los jugadores que espera tener su oportunidad es Vicente Álvarez, delantero de 18 años que milita en Unión San Felipe, elenco que marcha 13° en Primera B.

El periodista Coke Hevia asegura que tiene buenas referencias del juvenil del Aconcagua. “Desde el cuerpo técnico, que no es Nico Córdova, me dicen que Álvarez es el único que va para adentro. Se saca a jugadores de encima“, manifiesta en Radio Pauta.

De hecho siente que no debe haber controversia por su nominación. “Entonces se armó una pequeña polémica porque dejan afuera a Nacho Vásquez (de la U), pero no juega. Álvarez apareció en un regional“, determinó.

Vicente Álvarez es uno de los delanteros de la Sub 20 de Chile

Vicente Álvarez se gana el puesto en Chile Sub 20

El asunto de Álvarez lo analizó luego Nicolás Peric, quien confía en que es nominado por Nicolás Córdova por sus condiciones y no por “pituto”, como se dice en buen chileno.

“Acá hay un técnico que hizo la pega. A diferencia de otras nóminas que no hubo scouting y llegaron jugadores por dirigentes y representantes, hay pega hecha“, asegura Peric.

De hecho, Álvarez no es gestionado por ningún representante tradicional del fútbol chileno, sino por la agencia CAA Stellar Group.

Luego el ex meta de Audax indicó que “hay búsqueda de jugadores, ya no hay jugadores solo por ser de un equipo grande, sino que se les hizo un seguimiento y que esperamos que en esta prueba de fuego de Córdova, muestre cómo quiere jugar esta selección”.

“Llegó el momento de hacer una evaluación del fútbol de esta selección en base a lo que eligió. Después puede faltarles físico, pero si muestra fútbol hay un paso adelante”, manifestó en su análisis el Loco Peric.

