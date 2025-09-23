Luego de concluir las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en el último puesto de Sudamérica, la Selección Chilena comenzará a cerrar su 2025 con una serie de partidos amistosos, el primero de ellos se llevará a cabo en octubre ante Perú.

A falta de confirmarse la fecha del encuentro, aunque inicialmente sería el viernes 10 de octubre, y el escenario donde se jugaría, tras descartarse la opción de hacerlo en Concepción, todo hace indicar que habrá regresos al cuadro nacional.

Luego de la renovación que prometía la nómina que hizo Nicolás Córdova para los duelos clasificatorios ante Brasil y Uruguay, según la información que maneja RedGol, para el duelo con Perú, con Sebastián Miranda al mando, volverán antiguas figuras.

El sorpresivo regreso que tendrá la Selección Chilena

La información que llegó hasta nuestro portal proviene desde Uruguay, donde nos indican que Peñarol recibió la notificación desde la Federación de Fútbol de nuestro país que se reservó al arquero Brayan Cortés para el amistoso con los incaicos.

Si bien dentro del cuerpo técnico nacional, las actuaciones de Lawrence Vigouroux generaron conformidad, la intención de Miranda y compañía es ver en acción al iquiqueño, quien hoy es titular indiscutido en el elenco carbonero, líder del Torneo de Clausura 2025.

Así las cosas, desde la Selección Chilena ya comienzan a preparar la convocatoria para el duelo del mes de octubre con Perú, que será previo al triangular internacional que jugarán en Rusia durante noviembre.

La Selección Chilena tendrá el regreso de Brayan Cortés en el arco (Photosport)

Los números del ex Colo Colo en Uruguay

Con la camiseta de Peñarol, Brayan Cortés registra un total de 810 minutos en cancha durante nueve juegos a nivel local e internacional, donde recibió ocho goles en contra y entregó su valla invicta en cinco oportunidades.