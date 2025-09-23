La selección chilena quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva y muchos culpan a Ricardo Gareca del nuevo fracaso.

El Tigre llegó en reemplazo del renunciado Eduardo Berizzo, con la idea de emular el trabajo que hizo en Perú, sin embargo, con la Roja nunca tuvo suerte y apenas ganó un partido oficial.

Gareca se fue de Chile apenas quedó eliminado de la Copa del Mundo y ahora al equipo nacional lo dirige Nicolás Córdova, aunque de manera interina.

Gareca no trabajará más hasta 2026

Una de las mayores críticas que se escucharon para Ricardo Gareca en su paso por Chile fue que no trabajaba en los entrenamientos. Incluso, desde el interior de Juan Pinto Durán señalaron que sus prácticas eran anticuadas.

El Tigre ahora está sin dirigir y en conversación con el Podcast Vbar de Caracol señaló que no trabajará más durante el 2025… como si lo hubiese hecho en Chile.

“Yo ahora estoy con algunos emprendimientos personales aquí en Argentina. Yo por este tiempo lo que he decidido es no trabajar, por el hecho simplemente de que tengo cosas postergadas y ahora que tengo este tiempo voy a tratar de aprovecharlo para no solo estar con mi familia, sino que culminar algunos emprendimientos, donde es necesaria mi presencia”, dijo el DT al programa colombiano.

Ricardo Gareca tomando mate con su hijo Milton en vez de trabajar en Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“El año que viene mi idea es volver a empezar a trabajar. Si se da en Argentina, será en Argentina. Si se da en Colombia, será en Colombia o en cualquier otro lugar, porque no tendría ningún problema de volver a trabajar”, agregó.

Por último, dijo que va a escuchar ofertas pero a partir de 2026: “de acá hasta diciembre necesito ir solucionando algunos emprendimientos que tengo y a partir del año que viene quedaría libre para empezar a trabajar”.

