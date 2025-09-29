Universidad de Chile regresó por la noche desde La Serena, luego del empate 1-1 con el cuadro local por una fecha pendiente de la Liga de Primera que marca, aunque no matemáticamente, su despedida en la lucha por el título.

El plantel arribó el miércoles hasta la cuarta región, cuando jugaron primero contra Alianza Lima en Coquimbo, donde al vencer por 2-1 lograron su clasificación a las semifinales del torneo internacional.

Pero tres días después todo cambio, con un pobre empate del plantel alternativo de los azules, que dejó a la U bien lejos de poder pelearle el título a Coquimbo Unido.

Pese a todo, el plantel comenzó esta jornada una semana de vacaciones, teniendo en cuenta que el próximo partido será el 19 de octubre contra Palestino, en condición de local.

La U volverá el próximo lunes para pensar en la Copa Sudamericana

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes detallaron los próximos días de Universidad de Chile, donde recién volverán el 6 de octubre al Centro Deportivo Azul.

“Por lo mismo, y en medio de la Copa Mundial Sub 20, el fútbol chileno no tendrá actividad durante los primeros días de octubre”, detallan en el sitio mencionado.

“En ese sentido, la U tendrá una semana de vacaciones”, precisan, donde los primeros que partieron fueron Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, dos que no vieron acción ante La Serena y que incluso regresaron ante del duelo a Santiago.

La U, lejos del título, le queda pelear en la Copa Sudamericana, donde enfrentará las semifinales, que fueron programados para el 23 de octubre en Santiago y 30 del mismo mes en Buenos Aires.

