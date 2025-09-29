Gustavo Álvarez comienza a tener un camino embarrado para el futuro en Universidad de Chile, luego de sus declaraciones que hablaron de un final de ciclo en los azules.

Una situación que, sumado al empate contra Deportes La Serena, que los dejó fuera de la pelea por el título de la Liga de Primera, sólo los deja con la opción en la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, esta jornada se ha criticado la opción de que decidiera jugar el partido con un equipo suplente, lo que le hizo perder su mayor potencial y alejarse de los objetivos, asegurando que había un cansancio psicológico.

“Esta situación que está planteando Álvarez para mi lo aleja absolutamente de la selección. Cómo un entrenador no va a ser capaz de preparar dos partidos en cuatro días. Si estamos en Eliminatorias el primero lo gana y el segundo pone suplentes, porque no se van a reponer psicológicamente, además por la seguidilla de partidos en sus clubes”, criticó Cristián Caamaño.

Gustavo Álvarez en la mira con sus declaraciones en U de Chile. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Qué pasa con Gustavo Álvarez en U de Chile?

Fue el periodista quien en el programa “Deportes en Agricultura” apuntó al técnico Gustavo Álvarez y sus extrañas decisiones en Universidad de Chile, donde confirma que el mensaje es de despedida.

“La U jugó cuatro partidos en septiembre, contando el de ayer, que se jugó tres días después en la misma ciudad. No hubo desplazamiento de avión, ni espera en el aeropuerto, la U sabía hace mucho como era esta semana”, detalló.

“Uno dice hasta cuándo este discurso con el descanso, se lo trajo para trabajar y para formar un equipo competitivo en todos los frentes. Se está despidiendo de la U, claramente. No hace mucho para continuar, como técnico extraordinario como estratega se disparó en los pies por varios momentos”, finalizó.