Copa sudamericana

La U lanza dura advertencia a la ANFP y pone en jaque el clásico contra la UC: “Si no se suspende…”

El elenco de Gustavo Álvarez ya prepara la llave por Copa Sudamericana y la programación de la Liga de Primera complica al Romántico Viajero.

Por Felipe Pavez Farías

Álvarez no quiere dar ningún centímetro de ventaja a Lanús
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTÁlvarez no quiere dar ningún centímetro de ventaja a Lanús

Universidad de Chile ya prepara la llave de semifinales por Copa Sudamericana. El elenco comandado por Gustavo Álvarez debe enfrentar los partidos ante Lanús y está a un paso de llegar a una nueva final. 

El tema es que la programación de la Liga de Primera ahora es lo que asoma como principal problema para el Romántico Viajero. Por lo que se avecina un nuevo round entre Azul Azul y la ANFP de cara a la recta final de la temporada. 

Tras perder la lucha por el título: U de Chile comenzó una semana de vacaciones

Los azules ya tienen suspendido el partido ante Everton, y recién el 19 de octubre vuelven a jugar contra Palestino. El tema es que el 22 de dicho mes es la primera llave contra Lanús en el Estadio Nacional por la Copa Sudamericana. 

Álvarez guardará a sus figuras para la revancha contra Lanús y planea poner suplentes frente a la UC.

Tras ello, viene el clásico universitario contra Universidad Católica el 26 y luego la revancha contra el cuadro trasandino en Buenos Aires. Por lo que la U tendrá un maratón de encuentros y todos de suma importancia. 

El nuevo round entre Universidad de Chile y la ANFP

Ante este fixture, el periodista de TNT Sports Marcelo Díaz lanzó que Universidad de Chile ya prepara una drástica medida. “Si la U no logra que se suspenda ese partido frente a Universidad Católica, va a ir con equipo alternativo. Tal como ocurrió contra Limache y La Serena”, lanzó fuerte y claro el comunicador que cubre el día a día del Bulla. 

Incluso puso que dicha medida, que ya fue informada desde la interna de la U tras el partido ante La Serena, se debe a que Lanús llegará con más días de descanso para la revancha.  

El quiebre que marcó la relación de Gustavo Álvarez con U de Chile: fue un refuerzo

Ese fin de semana, en Argentina no hay liga porque hay elecciones el 26 de octubre. Según el análisis de Gustavo Álvarez, Lanús no va a tener partido entre medios. Por lo mismo ya lo adelanto”, adelantó Díaz. 

Por lo que todo indica que tendrán que definir lo que ocurre con dicho encuentro, aunque la U corre con ventaja de ganar ya que al estar en semifinales de Sudamericana tiene la facultad de exigir la reprogramación. 

