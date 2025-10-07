La selección chilena vuelve a salir a la cancha tras el papelón que protagonizó en las Eliminatorias Sudamericanas, donde terminó en el último lugar.

El equipo nacional sale a la cancha este viernes en La Florida, donde se medirá ante Perú, otro de los equipos que quedó al margen del Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro será una duelo de equipos con entrenadores interinos, ya que la Roja será dirigida por Sebastián Miranda, mientras que el cuadro del Rímac está a cargo de Manuel Barreto.

Perú estuvo a un paso de firmar a Luis Zubeldía como DT

Uno de los entrenadores que siempre ha sonado en el fútbol nacional, ya sea en Colo Colo o la propia Selección, es el argentino Luis Zubeldía, quien de hecho negoció con Blanco y Negro para arribar al Cacique, aunque no se dio.

El estratega firmó hace semanas con Fluminense, sin embargo, desde Lima anuncian que estuvo a un paso de hacerse cargo del seleccionado peruano.

El ex futbolista y ahora comentarista peruano Diego Rebagliati contó que Zubeldía casi se hace cargo de la Bicolor, próximo rival de Chile.

“Me dijeron que la FPF estuvo a nada de convencer a Zubeldía de que no agarrara Fluminense para que viniera acá“, señaló el comunicador.

Luis Zubeldía eligió a Fluminense sobre Perú. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Luego, agregó que “el siguiente partido oficial de Perú es en 2027. Es agarrar Perú para que todo 2026 se jueguen solo amistosos. Es cierto, tienes tiempo en ese lapso para armar el equipo que quieres, pero ni siquiera está definido cómo es la alineación”.

Perú vive una situación idéntica a la de Chile, porque piensa en su nuevo entrenador para el proceso de 2030 y por mientras tiene a un interino a cargo del equipo adulto.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en partido amistoso por la fecha FIFA?

El partido amistoso entre Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.