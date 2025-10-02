En Chile se hizo más conocido todavía el caso de Independiente del Valle cuando llegó a sus filas el carrilero derecho Matías Fernández. También estuvo en ese modélico club el preparador de arqueros Juan Halty y varios jugadores que pasaron por nuestro país.

Como el argentino ex Unión Española Lorenzo Faravelli, por ejemplo. Por estos días, el dueño del IDV tomó una acción legal contra un director técnico que todos los años suena por estos lares. Ya sea como candidato a asumir en la selección chilena. O bien, para alguno de los clubes más grandes.

Las referencias son para Luis Zubeldía, quien hace muy poco empezó un ciclo al mando del Fluminense en Brasil. Pero antes de asumir ese desafío, el estratego trasandino concedió una entrevista a Clank! con el periodista Juan Pablo Varsky. Dejó una declaración que no sólo causó polémica.

El 26 de septiembre, Luis Zubeldía tomó el mando de Fluminense en Brasil. (Wagner Meier/Getty Images).

También provocó una demanda. Data de su época como DT de Barcelona de Guayaquil, donde estuvo desde julio de 2011 hasta abril de 2012. “Hay un penal que me cobran. Se decía que IDV estaba muy fuerte en la federación, con los árbitros hasta el día de hoy porque (Michel) Deller es un tipo muy militante”, dijo Zubeldía sobre el empresario magnate dueño del club.

Michel Deller, el poderoso empresario, no aguantó las declaraciones de Zubeldía. (Franklin Jacome/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Enfrentábamos a IDV. Ya había escuchado eso. Dije ‘bueno vamos a ver’. Había escuchado que ese árbitro tenía una empresa de catering y, ¿a quién abastecía? A las empresas de Deller. Íbamos ganando 2-0 y de golpe, un penal. No estaba el VAR”, manifestó el estratego para graficar el poder del millonario.

Tweet placeholder

ver también Mientras Jorge Almirón gana USD 2 millones en Colo Colo, esto cobraba Luis Zubeldía en Sao Paulo

Siempre suena en Chile: ¡Dueño de Independiente del Valle demanda a Luis Zubeldía!

Luis Zubeldía pudo llegar a Chile cuando negoció con Colo Colo o incluso cuando acercó posturas con la Universidad Católica, aunque hoy en día su foco está en la demanda del dueño de Independiente del Valle y también en su trabajo en Fluminense.

Publicidad

Publicidad

El empresario Michel Deller es el dueño de la franquicia de Kentucky Fried Chicken en Ecuador. También tiene negocios inmobiliarios y adquirió casi la totalidad del paquete accionario del Atlético Huila, club del fútbol colombiano, donde tiene el 97 por ciento de la propiedad.

Deller inició una acción legal en la Función Judicial de Ecuador contra el entrenador argentino. Presentó la demanda apegado al 396 Contravenciones de cuarta clase, inciso 1, del Código de Procedimiento Penal (COIP), que expone que “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra“.

Captura.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, en Independiente del Valle cumplieron por lo dicho por uno de los fuertes ejecutivos del club. El gerente comercial, Andrés Larriva, había anunciado demandas por difamación en contra de Zubeldía y el presidente vitalicio de Mushuc Runa, Luis Chango, quien ya bajó la guardia. “Si hay que disculparse lo haremos”, dijo el avezado directvo. Pero la gestión ante el DT del Flu sigue su curso…