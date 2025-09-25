Unión Española tuvo vida en la Copa Sudamericana hasta la fase de grupos, donde jugó con el Once Caldas de Colombia. El equipo de Manizales ganó por 3-0 la llave al cuadro que entonces dirigía José Luis Sierra. Eso sí, ahora debe digerir un estrepitoso descalabro.

Algo inesperado en la interna del cuadro colombiano, que le había sacado dos goles de ventaja a Independiente del Valle en Ecuador. Por eso mismo, vieron que la llave estaba muy encaminada. Y hasta llegaron en modo celebración al estadio Palogrande. Se limpiaron la boca antes de comer.

Pero el IDV no sólo igualó la serie con una victoria 2-0. También selló su paso a la semifinal tras vencer al Caldas en la tanda de penales. Luego de eso, el DT Hernán Darío Herrera tuvo que explicar lo inefable. “No esperábamos ese doble 9. Ahí nos buscaron mucho por arriba”, dijo el estratego cafetalero.

Hernán Darío Herrera visitó el estadio Sausalito para jugar ante Unión Española. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Se refería a la dupla compuesta por Michael Hoyos y Claudio Spinelli, que tuvieron literalmente de cabeza a la zaga del Once Caldas. “Los dos delanteros de ellos fueron importantes hoy. Lo que no fueron en Ecuador. Fallamos un poquito en eso, coordinar más en defensa. No nos acomodamos”, reconoció Herrera.

“Habíamos hablado del resultado allá en la semana. Sabíamos que era un resultado complicado, difícil. Ellos son un buen equipo, Independiente del Valle juega bien. No fuimos capaces de contrarrestar su propuesta acá”, apuntó Herrera. Pero nada de eso se vio en la conducta de su equipo para afrontar el duelo.

Verdugo de Unión Española en la Sudamericana explica el duro fracaso: “Faltó jerarquía”

Muy lejos quedaron para Once Caldas esas dos victorias ante Unión Española, pues le dijeron adiós de manera increíble a la Copa Sudamericana 2025. Literalmente, se les quemó el pan en la puerta del horno. Son cosas que a veces ocurren cuando se cree que el objetivo está logrado.

“El funcionamiento fue muy bueno de visita, nos dieron ventaja. Pero hoy propusieron empatar e ir a los penales. Ellos querían eso, quemaron mucho tiempo. No se pierde por eso, nos faltó jerarquía”, reconoció Hernán Darío Herrera, como si hubieran palabras para graficar la farra de sus pupilos.

Y sobre la pena máxima, donde tuvo las fallas de Robert Mejía y el portero James Aguirre. “Los penales los trabajamos. A James le gusta cobrar, lo ha hecho en los entrenamientos. Le tenía confianza. Son difíciles a veces. Nos vimos así, con los que teníamos ahí. Y ya no tuvimos la suerte con él ni Robert para anotar”, sentenció Herrera. Lo que haya dicho fue insuficiente para los fanáticos del Once Caldas.

Con este resultado, Independiente del Valle disputará la semifinal ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, que dejó en el camino sobre la hora al Bolívar de Bolivia. En la otra llave, Lanús de Argentina aguarda por Alianza Lima o Universidad de Chile para completar el cuadro.