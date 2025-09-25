Más de 258 mil visualizaciones: Once Caldas sufre burla por episodio del “cotillón”

La Copa Sudamericana ya tiene a sus primeros tres clasificados a las semifinales. A la espera de la definición entre Universidad de Chile y Alianza Lima, ya están confirmados Lanús, Atlético Minero y el sorpresivo Independiente del Valle.

El elenco del chileno Matías Fernández logró doblegar al Once Caldas y remontó el 2-0 que sufrió en la ida. Por lo que estiró la definición a los penales donde sacó pasajes hasta la definición del torneo.

Lo que tuvo un particular condimento por el “episodio del cotillón” que protagonizó el elenco colombiano. Es que en la previa se captó a Dayro Moreno prácticamente dándose por clasificado sin antes disputar el encuentro de revancha en el Estadio Palogrande.

Por lo mismo, Independiente del Valle tuvo una particular celebración y que de inmediato ose relacionó contra su rival. “El baile de moda”, recalcó la cuenta oficial del elenco ecuatoriano y donde justamente aparecen sus jugadores realizando una coreografía similar a la de sus adversarios.

Registro que superó los 258,7 mil visualizaciones solo en la plataforma de X. Incluso se sumaron diversos memes en burla al exotismo exagerado de Once Caldas.

¿Cuándo juega Independiente del Valle?

Ahora Independiente del Valle está en las semifinales y se mide ante Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e Iván Román. La llave comienza en Ecuador el próximo 22 de octubre y se cierra el 29 del mismo mes en Brasil.

El elenco que gane dicha serie disputará la final de la Copa Sudamericana el 22 de noviembre en Asunción. Por lo que, si se dan una serie de resultados, podrían ser rivales de la U en la definición del torneo.

