De esas historias sabrosas que da el fútbol en este lado del continente y que en Copa Sudamericana muchos hinchas en redes sociales recordaron a la U Católica del año 2011, cuando perdió la final del Torneo Apertura ante la U.

Esta vez el protagonista fue el Once Caldas, equipo colombiano que llegaba en medio de una fiesta al partido de vuelta de cuartos de final en su casa, tras haber ganado 2-0 como visita en la ida a Independiente del Valle.

Con una verdadera fiesta arriba del bus, liderados por el experimentado Dayro Moreno, el plantel colombiano festejó antes del partido ante la locura de sus hinchas que daban por segura la clasificación, algo que finalmente no se dio.

Así fue el cotillón de Copa Sudamericana

Once Caldas perdió increíblemente 2-0 como local ante Independiente del Valle, cayendo posteriormente en penales para quedar eliminado en cuartos de final de Copa Sudamericana.

Tras el porrazo brutal de los festejos anticipados en el equipo colombiano, el técnico local Hernán Darío Herrera hizo fuerte mea culpa por el cotillón que terminó en farra del Once Caldas.

“La verdad nos confiamos de este equipo y no desarrollamos todo lo que nosotros tenemos y hay que darle gracias al equipo porque hizo un gran torneo”, partió diciendo.

Así, Independiente del Valle será rival de Atlético Mineiro en semifinales de Copa Sudamericana, donde la U mira de reojo en caso de vencer a Alianza Lima y avanzar a la misma instancia, donde espera Lanús.

