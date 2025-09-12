Es tendencia:
Perú y Venezuela se derriten por contratar a entrenador que negoció con Colo Colo

Los dos seleccionados que quedaron eliminados del Mundial anunciaron el despido de sus directores técnicos tras el fracaso.

Por Carlos Silva Rojas

Perú y Venezuela buscan entrenador.
© Getty ImagesPerú y Venezuela buscan entrenador.

Las Eliminatorias Sudamericanas llegaron a su fin y se definieron los seis equipos que clasificaron de forma directa al Mundial, más el cuadro que representará a la Conmebol en el repechaje.

Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil y Uruguay ya están en la cita planetaria, mientras que Bolivia jugará en la repesca internacional.

Venezuela, Perú y Chile quedaron al margen de todo. Justamente los tres equipos están sin entrenador titular y buscan a un DT para el proceso de cara a la Copa del Mundo de 2030.

Campeón del mundo radicado en Bolivia: La Roja fue el punto de inflexión para la clasificación verde

Campeón del mundo radicado en Bolivia: La Roja fue el punto de inflexión para la clasificación verde

Venezuela y Perú miran a Luis Zubeldía como entrenador

Las federaciones de Venezuela y Perú anunciaron este miércoles el despido de los entrenadores Fernando Batista y Óscar Ibáñez, respectivamente, por lo que necesitan encontrar a un nuevo cuerpo técnico.

Ambos seleccionados quieren a un estratega con pergaminos y pensaron en el mismo, porque tienen en carpeta a Luis Zubeldía, quien negoció hace muy poco con Colo Colo, aunque no aceptó la oferta del cuadro chileno.

Pese al interés, el periodista peruano Mauricio Loret de Mola indica que el argentino no va a aceptar la propuesta incaica y tampoco la venezolana.

Perú y Venezuela quieren a Luis Zubeldía. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Perú y Venezuela quieren a Luis Zubeldía. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Perú solo va a poder apuntar a técnicos terrenales. Entiendo que han sondeado a Luis Zubeldía, pero desde su entorno van a rechazar todo tipo de acercamiento”, explicó.

Falta mucho para las próximas Eliminatorias, pero los equipos eliminados ya piensan en un nuevo seleccionador.

¡Chile al Mundial! La reunión clave que puede cambiar el destino de las Eliminatorias Sudamericanas

¡Chile al Mundial! La reunión clave que puede cambiar el destino de las Eliminatorias Sudamericanas

