Las Eliminatorias Sudamericanas llegaron a su fin y se definieron los seis equipos que clasificaron de forma directa al Mundial, más el cuadro que representará a la Conmebol en el repechaje.

Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil y Uruguay ya están en la cita planetaria, mientras que Bolivia jugará en la repesca internacional.

Venezuela, Perú y Chile quedaron al margen de todo. Justamente los tres equipos están sin entrenador titular y buscan a un DT para el proceso de cara a la Copa del Mundo de 2030.

Venezuela y Perú miran a Luis Zubeldía como entrenador

Las federaciones de Venezuela y Perú anunciaron este miércoles el despido de los entrenadores Fernando Batista y Óscar Ibáñez, respectivamente, por lo que necesitan encontrar a un nuevo cuerpo técnico.

Ambos seleccionados quieren a un estratega con pergaminos y pensaron en el mismo, porque tienen en carpeta a Luis Zubeldía, quien negoció hace muy poco con Colo Colo, aunque no aceptó la oferta del cuadro chileno.

Pese al interés, el periodista peruano Mauricio Loret de Mola indica que el argentino no va a aceptar la propuesta incaica y tampoco la venezolana.

Perú y Venezuela quieren a Luis Zubeldía. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

“Perú solo va a poder apuntar a técnicos terrenales. Entiendo que han sondeado a Luis Zubeldía, pero desde su entorno van a rechazar todo tipo de acercamiento”, explicó.

Falta mucho para las próximas Eliminatorias, pero los equipos eliminados ya piensan en un nuevo seleccionador.

