Independiente del Valle logró lo impensado: borrar de la cancha a Sao Paulo. Y también le ganó por 2-0 la final de la Copa Sudamericana 2022 que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes en la ciudad argentina de Córdoba. Lo hizo, además, con el chileno Matías Fernández en la cancha durante los 90 minutos del juego decisivo, que significó que el cuadro ecuatoriano llevara por segunda vez aquel trofeo a sus vitrinas.

El carrilero derecho de 27 años llegó en junio de 2022 al cuadro de Sangolquí, que todavía debe disputar otra final en la temporada: la de la Copa Ecuador, donde espera rival para la cita del 9 de noviembre en el estadio Atahualpa de Quito, otro título que el ex lateral de Unión La Calera pretende sumar a su lista de consagraciones. Pero, ¿cómo se dio el arribo del nacido en Valparaíso al balompié ecuatoriano?

Redgol tuvo una conversación con Roberto Arroyo, el gerente deportivo de Independiente del Valle que fue uno de los expositores en el Go Latam Summit, el seminario de management deportivo que se llevó a cabo en el hotel Intercontinental el 24 y 25 de octubre. Algo clave fue la contratación de Martín Anselmi como DT, pues dirigió a Fernández Cordero en los Cementeros.

"Hicimos un scouting de 20 perfiles. Presentamos al directorio cinco. Y después de entrevistas e interacciones nos dimos cuenta de que Martín cumplía lo requerido en ese momento. Teníamos sólo tres semanas y no queríamos tener que adaptar a una persona que no conozca el club ni la metodología de juego. Estar dos años con nosotros era importante", expresó el sucesor de Luis Roggiero en el cargo del IDV en alusión a la época del argentino como ayudante del español Miguel Ángel Ramírez, el otro entrenador que conquistó la Sudamericana con el club.

Y una de las sugerencias del adiestrador de 37 años fue el fichaje de uno de sus pupilos en su paso por Chile, que se extendió desde enero hasta abril de este año. "Necesitábamos un carrilero porque en diciembre cedimos a José Hurtado a Bragantino", contó Arroyo en alusión al fichaje del lateral derecho de 20 años por el cuadro que la Red Bull tiene en la primera división de Brasil. Su pase costó poco más de 3 millones de dólares y firmó un contrato hasta 2026 por uno de los clubes que la bebida energética posee alrededor del mundo.

"El perfil de carrilero no es tan sencillo, no es lo mismo que un lateral o que un extremo. La recomendación de Martín fue muy buena por él", agregó el gerente deportivo respecto de la opinión que brindó Anselmi. Aunque eso no fue el único. "Y luego con el trabajo de scouting, análisis de videos y percibir qué tipo persona viene, que también es fundamental, decidimos por él", cerró Arroyo, quien desde julio de 2021 tiene ese cargo, pero fue gerente de operaciones durante casi 12 años en la misma institución, que cada vez apunta más alto a nivel continental.