Matías Fernández no lo puede creer. El lateral derecho chileno escuchó el pitazo final del árbitro argentino Fernando Rapallini. Independiente del Valle venció por 0-3 a Melgar en Perú y sentenció su paso a la final de la Copa Sudamericana, pues le propinó un contundente 6-0 en el marcador global al elenco de Arequipa. Y el carrilero de 27 años jugó 177 minutos en la serie y suma ya cuatro cotejos en la competición.

El ex futbolista de Unión La Calera llegó a uno de los elencos más fuertes del fútbol ecuatoriano de la mano de Martín Anselmi, quien fue su director técnico en los Cementeros. El Matagigantes disputará otra vez el juego decisivo del segundo certamen de clubes más importante de América. En 2019 venció por 3-1 a Colón de Santa Fe y levantó aquel trofeo.

A fines de junio de este año, el marcador de punta nacido en Valparaíso se integró a la institución que se denomina Campeón del Futuro por la política de formación de futbolistas que se impulsa allí. Desde entonces, ha sido una pieza importante para el DT trasandino con el que coincidió en su último club en Chile. Además de su presencia en juegos internacionales, Fernández Cordero suma seis encuentros en la primera división de ese país.

"La infraestructura de acá es mejor que en Chile. Un complejo como el que tenemos acá, allá se ve muy poco. No pensé que me iban a recibir tan bien. Los argentinos me dieron apoyo porque saben qué es llegar a un nuevo equipo", le contó a DirecTV Sports apenas dos semanas después de aterrizado en la escuadra ubicada en la ciudad de Sangolquí.

Mati Fernández está a punto de superar a Mati Fernández y sueña con la Roja

Cuando Matías Fernández pasó desde Santiago Wanderers a Unión La Calera tuvo un punto de inflexión que cambió su vida: comenzó a aplicar el ayuno intermitente. Es decir, dos contundentes comidas diarias y mucha agua. Algo que, según lo que le contó a La Redgoleta, le trajo muchos beneficios a su desempeño. "Me ha ido funcionando. No tomo desayuno para entrenar y nunca he tenido problemas, aunque obviamente tomo precauciones. Son métodos algo radicales, pero sirven para el alto rendimiento", afirmó el porteño por esos días, quien consume muchos tipos de ensaladas, harto arroz, pollo y pescados y tiene como referente en esa práctica a Marcos Llorente, futbolista del Atlético Madrid y la selección de España. }

"Obviamente preguntan si me llamo así por el futbolista y no hay ninguna relación en que me hayan puesto así por él. Siempre está la talla de si soy el bueno o el malo. Yo siempre digo que soy el malo. Asumo que soy el Matías Fernández con cuenta rut", dijo entre risas hace algún tiempo el jugador que el 14 de agosto cumplió 27 años y que sueña con superar a su homónimo, finalista de la Sudamericana 2006 con Colo Colo.

Por cierto, su buen nivel en Independiente del Valle lo hacen soñar con algo que no ha perdido de vista: la selección chilena, que busca variantes para tomar el testimonio del bicampeón de América Mauricio Isla, quien hoy milita en la Universidad Católica. Por eso, la dirección deportiva nacional reclutó al belga-marroquí-chileno Nayel Mehssatou, quien concurrió a la gira por Asia que abrió el ciclo de Eduardo Berizzo, quien también tiene a Jeyson Rojas como una de sus cartas para futuro en el carril diestro. Guillermo Soto, de buen presente en Huracán de Argentina, es otro que asoma como carta para ese puesto. Y Joaquín Gutiérrez de Huachipato, una más de las cartas que tiene la baraja del Toto.

"Cuando uno no está es porque falta algo. Como jugador chileno, uno siempre quiere llegar. Trato de buscar qué falta, trabajarlo y siempre, de reojo, está querer ir, estar, compartir y sentir qué significa representar a Chile. Si se da, voy a estar feliz de la vida y dejaré todo. Si no, seguiré trabajando para estar algún día ahí", aseguró Matías Fernández Cordero, quien sigue adelante en busca de un sueño que parece cada vez más alcanzable.