El esforzado ayuno intermitente de Matías Fernández: sólo ingiere agua y dos comidas diarias

Esta noche, cuando Unión La Calera y Audax Italiano salgan a la cancha para disputar el duelo que cierra la jornada sabatina y definirá al líder del Campeonato Nacional, Matías Fernández Cordero tendrá el estómago muy tranquilo.

Todo se debe a la rutina que adquirió luego de salir de Santiago Wanderers hace casi dos meses. "Llegué a La Calera y me hicieron una charla sobre hacer ayuno, ayuno intermitente todos los días, y me ha ido funcionando", explica en diálogo con La Redgoleta de Redgol.

El jugador de 25 años llegó para reemplazar a Yonathan Andía en el cuadro cementero, y la exigencia es alta, con una durísima Copa Libertadores en el camino. Por eso decidió seguir las directrices del novedoso método alimenticio y hasta ahora los números le dan la razón.

"No tomo desayuno para ir a entrenar y no he tenido ningún problema. Obviamente tomo precauciones y la última comida del día anterior tiene que ser contundente para que no me pase nada. Tengo dos comidas contundentes al día, para que entre medio no me dé hambre", explica.

En ese sentido, Mati sabe "lo que hay y lo que no hay que comer. Hay muchas ensaladas, de todo tipo, arroz, pollo, carne, pescado, salmón. Pocos fideos. Y eso me ha ido mejorando las mediciones, la parte de la grasa. Llegué en un porcentaje a La Calera y estoy casi en un 15 por ciento menos", subraya.

El lateral reconoce que "son métodos que quizás son radicales, pero te sirven para el alto rendimiento. Me siento mucho mejor. Quizás en Wanderers, al minuto 80 u 85 estaba muy cansado. Y acá puedo correr 110 minutos", asegura.

Matías Fernández llegó a Unión La Calera después de 15 años en Santiago Wanderers. Foto: Agencia Uno

De todas formas, aclara que en el club "no es obligación hacer ayuno, pero uno ve métodos nuevos y se informa, porque no haré algo que no sé qué me provocará. He visto mejoras en mi rendimiento y en todo sentido".

"Llevo un mes y algo en La Calera y no he sentido nada raro, así que lo he mantenido y lo seguiré haciendo. Y transmitir lo que yo hago diariamente, porque es motivación para los demás", apunta Fernández.

Matías Fernández y la inspiración de Marcos Llorente



Las reglas están bastante claras. "Evitar el gluten", explica Matías Fernández. "Tuvimos charlas de alimentación, descanso y entrenamiento, que va todo de la mano. Un buen descanso te permite evitar lesiones, una buena comida te permite muchas cosas", reflexiona.

En ese sentido, el lateral cree que lo importante es "no tomar bebidas ni jugos, porque tienen mucha azúcar y uno se empieza a confundir. Yo no tomo nada más que agua y esos hábitos uno se los hace diariamente y el organismo los integra y se acostumbra. No me desmayo en los entrenamientos, no me dan mareos por el ayuno", aclara.

Marcos Llorente hace ayuno intermitente y ha inspirado a Matías Fernández Cordero. Foto: Getty Images

Y dice que hay experiencia en la materia. "Hay jugadores, como Marcos Llorente del Atlético de Madrid, que hacen todos los días ayuno. A veces él come una vez al día y es un tipo que ha jugado Champions, que está en la selección de España, una persona que está en la elite del fútbol. Quiere decir que funciona", setenencia

De todas formas, Fernández pide informarse antes de cambiar los hábitos: "No le voy a decir a cualquier persona que lo haga, pero a Llorente y a mí nos ha funcionado. Entonces no es dañino para el cuerpo. No es que te haga mal o te desmayes todos los días. Es súper innovador y a mí me ha servido mucho".

Finalmente, el jugador explica su dieta. "Compro la ensalada ya lista, no soy mucho de elaborar las cosas ni el mejor chef. Tampoco me complico: una presa de pollo, carne o pescado, hay que hacerlo nomás, echarle un poco de sal o aceite de oliva y listo. No me complico en hacer algo gourmet porque puedo dejar la c*** en la cocina", completa.

