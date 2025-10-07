La selección chilena Sub 20 buscará esta noche tener un nuevo comienzo tras un discreto andar en el Mundial de la categoría. El equipo de Nicolás Córdova clasificó con lo justo a los octavos de final tras la derrota ante Egipto y ahora se enfrentará a México, uno de los mejores elencos de la fase de grupos.

Justamente la derrota ante los africanos sobre la hora golpeó bastante al plantel. Por un momento se creyó que la eliminación era casi segura, pero luego se supo que por el reglamento y las tarjetas amarillas se seguía vivo en la competencia.

Sin embargo, esto no pudo evitar al interior del camarín se viviera un momento tenso luego de la caída. ¿La razón? Pues el incontrolable impulso de algunos jugadores de tomar sus celulares y ver que se decía de ellos en las redes sociales tras el partido.

ver también ¿Hasta cuándo tiene contrato Nicolás Córdova? Esto le queda al DT al mando de la selección chilena Sub 20

La reprimenda de Córdova a sus dirigidos

Esto fue detallado por la periodista Rocío Ayala en ADN Radio, quien aseguró que “el gol de Egipto dejó bien golpeados y molestos a los jugadores. Es una interna compleja la que se vive en la Sub 20. Dentro de lo que le podemos contar a la gente, cuando terminó el partido, hubo algunos jugadores que de inmediato, por la presión social, llegaron al camarín a ver sus celulares”.

“Ahí vieron lo que están diciendo las redes sociales. Ahí vino un reto muy fuerte de Nicolás Córdova para tratar de volver a mentalizarlos y enfocarlos. Estaban casi con la certeza que estaban segundos, pero había incertidumbre”, agregó.

Nicolás Córdova tuvo un fuerte cruce con sus dirigidos en la selección chilena Sub 20 tras la derrota ante Egipto. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, la comunicadora sostuvo que “algunos tomaron sus celulares para ver que se decía de ellos en Twitter o que les escribían en Instagram. Ahí comienza una discusión bastante fuerte, pensando en que Córdova ha tratado de abstraerlos de todo el ruido externo”.

“Han sido días complejos, pero luego de haber compartido un poco con sus familias han logrando relajarse y distenderse un poco antes de jugar ante México”, concluyó.

ver también ¿Otra vez nos salvan las amarillas? Así se define el Chile vs México en el Mundial Sub 20 en caso de empate

¿A qué juega la selección chilena Sub 20 ante México?

La Roja enfrentará al seleccionado azteca hoy martes 7 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Publicidad