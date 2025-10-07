La selección chilena Sub 20 buscará esta noche hacer borrón y cuenta nueva en su discreto andar en el Mundial de la categoría. El equipo de Nicolás Córdova clasificó con lo justo a los octavos de final y ahora se enfrentará a México, uno de los mejores equipos de la fase de grupos.

Mientras Chile avanzó como segundo del grupo A solamente por las tarjetas que vio Egipto, el cuadro azteca fue el líder del llamado “grupo de la muerte”, superando en el C a combinados como Brasil y España.

Al tratarse de una fase de eliminación directa, la forma en que se afrontará este partido cambiará bastante respecto a lo visto en la fase de grupos. Es más, esto apunta directamente a si el encuentro termina en empate en los 90 minutos de juego.

Así se define el Chile vs México en caso de empate

De acuerdo al reglamento de la FIFA, en todas las instancias de eliminación directa en este Mundial Sub 20 de Chile 2025 se definirá, en caso de empate en los 90 minutos, bajo dos tiempos extra de 15 minutos cada uno.

Chile debe elevar su nivel si quiere estar en los cuartos de final del Mundial Sub 20. | Foto: Photosport.

Solo si el empate en esta prórroga se mantiene llevará el partido a la clásica definición desde el punto penal de cinco disparos por selección.

Cabe destacar que el ganador de esta llave de octavos se verá las caras en los cuartos de final ante el vencedor del duelo entre Argentina y Nigeria. Sudamericanos y africanos se verán las caras este miércoles 8 de octubre a las 16:30 en el Estadio Nacional.

¿A qué juega la selección chilena Sub 20 ante México?

La Roja enfrentará al combinado azteca este martes 7 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.