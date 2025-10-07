Es tendencia:
Mundial Sub 20

¡Por la clasificación! La formación de Chile vs México en los octavos del Mundial Sub 20

Esta noche, la Roja enfrenta a México en octavos de final del Mundial Sub 20. Esta es la formación de Chile.

Por Javiera García L.

La Roja enfrenta a México esta noche
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa Roja enfrenta a México esta noche

Llegó el día. Después de entrar por la ventana a los octavos de final del Mundial Sub 20, porque una tarjeta amarilla evitó de la eliminación, la Roja vuelve a la cancha. Este martes 7 de octubre a las 20:00 horas, Chile enfrenta a México y se juega su estadía en la Copa del Mundo juvenil.

No será un desafío sencillo. El mismo Nicolás Córdova lo admitió: “México es un rival muy complejo, que ha variado sistemas, que tiene jugadores de muy buen pie y que llevan mucho rato jugando en los principales equipos de liga mexicana. Se viene complejo“.

Los norteamericanos vienen de superar la fase de grupos como invictos. En su paso por el Grupo C, uno de los más atractivos del Mundial, México superó a Marruecos (1-0) y empató con España (2-2) y Brasil (2-2).

Para el duelo de esta noche en el Elías Figueroa de Valparaíso, Nicolás Córdova prepara un solo cambio en la formación de Chile. Según informa Emol, Francisco Marchant ingresará en la delantera y Vicente Álvarez quedará fuera de la oncena nacional.

Francisco Marchant sería titular en octavos de final del Mundial Sub 20 | Photosport

No son todos: Los juegos por octavos de final del Mundial Sub 20 que van por TV abierta

La formación de la Roja contra México en octavos

Con esto, Chile formará ante México con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Milovan Celis, Nicolás Suárez, Ian Garguez y Patricio Romero; Javier Cárcamo, Lautaro Millán y Agustín Arce; Francisco Marchant y Juan Francisco Rossel.

Por otro lado, los norteamericanos irán con Emmanuel Ochoa; Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Everardo López; Alexei Domínguez, César Garza, Diego Sánchez, Obed Vargas, Elías Montiel; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.

