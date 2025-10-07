La selección chilena Sub 20 quiere hacer borrón y cuenta nueva en su irregular andar en el Mundial de la categoría. Sabido es que el equipo de Nicolás Córdova clasificó con lo justo a los octavos de final y ahora se tendrá que ver las caras ante México, uno de los mejores equipos de la fase de grupos.

Mientras la Roja avanzó como segundo del grupo A solamente por las tarjetas amarillas como criterio para desempatar, el cuadro azteca fue el líder del llamado “grupo de la muerte”, superando en el C a elencos como Brasil y España.

El duelo se jugará en Valparaíso, siendo el primero que el combinado chileno jugará fuera del Estadio Nacional. Por lo mismo, dentro del plantel ya están pidiendo del apoyo masivo de los hinchas para poder hacerse fuertes.

ver también El delantero de la Roja de 200 mil euros y que suena en gigante de Brasil: “Es un honor”

Crack de la Rojita le pide el apoyo de los hinchas

Así lo dejó en claro Agustín Arce, volante de la Sub 20, quien declaró a los medios que “tenemos que hacer los goles, sé que se nos va a dar, este partido es muy importante y todos estamos muy unidos”.

“Estamos con mucha confianza de que vamos a sacar esto adelante y vamos a clasificar a cuartos, que es lo que esperamos todos”, agregó.

Agustín Arce ha sido uno de los buenos jugadores de esta irregular selección chilena Sub 20 en el Mundial. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Sobre lo que será el cambio de sede, Arce concluyó que “el estadio va a estar lleno y eso va a jugar a favor de nosotros. Esperemos que con el apoyo de la gente, más el juego que vayamos a hacer mañana, ganar el partido y clasificar”.

Cabe destacar que el ganador de este cruce se verá las caras en los cuartos de final ante el vencedor del duelo entre Argentina y Nigeria.

ver también “Por primera vez…”: Córdova sale al paso de críticas a jugadores de Chile Sub 20

¿Cuándo juega la selección chilena Sub 20 ante México?

La Roja se verá las caras ante el combinado azteca este martes 7 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Publicidad