El delantero de la Roja de 200 mil euros y que suena en gigante de Brasil: “Es un honor”

La selección chilena se mentaliza para los octavos de final del Mundial Sub 20. Tras la sufrida clasificación, ahora el equipo de Nicolás Córdova enfrentará a México en un duelo que puede marcar un antes y un después en el cuadro nacional.

Lo que tienen más que claro los jugadores de la Roja, que quieren dejar atrás las derrotas ante Japón y Egipto, y que pusieron en peligro la clasificación. Así lo recalcó Vicente Álvarez que se perfila como titular por la banda derecha ante los aztecas.

“El grupo está bien mentalmente”, recalcó este lunes a horas de disputar el encuentro por octavos en el Elías Figueroa. “Tras el partido con Egipto dimos vuelta la página, y ahora queremos darlo todo ante México. Vamos a buscar la victoria”, recalcó el delantero de 18 años que milita en San Felipe y saca la cara por la Primera B.

El delantero de la Roja que suena en Brasil

Pero más allá de los resultados, Vicente Álvarez ha sido uno de los más destacados en este Mundial Sub 20. A tal punto que los grandes de Chile como la U y Colo Colo ya pusieron sus ojos sobre el delantero. Pero el que más ha avanzado en las negociaciones es Vasco Da Gama.

Incluso Globo recalca que el elenco que disputa el Brasileirao quiere apurar las negociaciones, y evitar que el Romátnico Viajero y otros clubes de Brasil le ganen el quién vive por el delantero.

Álvarez podría dar el salto en el próximo mercado de pases a Brasil

Interés que no saca de foco a Álvarez quien se mantiene concentrado en el partido de este martes. “Es un honor que mi nombre suene afuera del país”, confesó este lunes en conferencia.

“Es una motivación, ha sido un año en San Felipe y ahora en la selección. Es un sueño que he tenido desde pequeño y que me ayuda a seguir dándolo todo en los entrenamientos y en los partidos que vienen”, sentenció el delantero que de momento tiene un valor según Transfermarkt en 200 mil euros. Ahora por su campaña en el Mundial dicha cifra incrementará y no se descarta una venta millonaria para el Uní-Uní.