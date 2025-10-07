La selección de Perú ya trabaja a las órdenes de Manuel Barreto para disputar un amistoso frente a la selección chilena este viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida. En la Bicolor se pusieron a trabajar desde ya para la Copa del Mundo 2030.

Inmediatamente después del término de las Eliminatorias 2026, Óscar Ibáñez dejó su cargo en el cuadro incaico, que será dirigido interinamente en el césped sintético floridano. Y tiene entre algodones al goleador Álex Valera, quien fue muy criticado por una eventual mentira con una lesión para evitar una convocatoria internacional.

Además del atacante de Universitario de Lima, el equipo peruano lamentó la baja de Kevin Quevedo. El habilidoso extremo de Alianza Lima que jugó ante Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana arguyó motivos de fuerza mayor para ser desconvocado.

Kevin Quevedo en acción ante Deportes Iquique en la Copa Libertadores 2025. (Alex Diaz/Photosport).

Para disipar dudas, el cuadro blanquirrojo difundió un comunicado para contar el porqué de la ausencia de Quevedo en esta convocatoria. De eso habló Jean Ferrari, el director nacional de fútbol que tiene la FPF. “Es un jugador importante para el país y la selección”, manifestó Jean Ferrari en Movistar Deportes.

Director general de Perú y ausencia de Quevedo del amistoso ante la selección chilena: “Hay que darle apoyo”

Para Jean Ferrari, a este jugador de Perú que pidió no estar ante la selección chilena hay que acompañarlo en el proceso. Por eso, tomó esa línea discursiva en la entrevista que le concedió a Movistar Deportes. “Si está pasando un problema personal hay que darle apoyo y respaldo”, expuso el directivo.

“Esto va en línea con lo que apuntamos: tener jugadores contentos en la selección. Si ellos están contentos, harán mejor su trabajo”, añadió Ferrari sobre esta ausencia de Kevin Quevedo, extremo de 28 años que también registra un paso por Deportivo Garcilaso y la Universidad Católica de Ecuador.

Kevin Quevedo tiene 6 partidos internacionales en Perú. No estará ante Chile. (Ernesto Ryan/Getty Images).

Eso sí, el ex arquero Diego Penny le planteó una duda. “¿Y eso no es bueno comunicarlo? El silencio genera suspicacias”, manifestó el otrora golero del Burnley de Inglaterra y la selección de Perú, quien lleva algún tiempo en las comunicaciones.

“Por eso estoy acá, informando y comunicando acerca de esto”, sentenció Jean Ferrari, quien ha tenido que hablar de muchos temas en el último tiempo en la Bicolor, donde el nombre de Gustavo Álvarez suena con mucha fuerza desde hace algunas semanas.