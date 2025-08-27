“No está convencido…”: Dani Arrieta cuenta la firme con el retorno de Gustavo Quinteros a Colo Colo

Colo Colo sigue en la búsqueda de entrenador para asumir en la recta final del 2025. El Cacique no está en puestos de copas internacionales y debe volver a ganar para meterse en la parte alta de la Liga de Primera.

Por lo mismo, en ByN se busca el reemplazante de Jorge Almirón y todo apunta como primera opción a Gustavo Quinteros. El adiestrador que ya dirigió en el Monumental y que ganó torneo local, Copa Chile y Supercopa, cuenta con la experiencia suficiente para asumir en el cargo.

El tema es que Aníbal Mosa recalcó que este miércoles 27 de agosto ya estaría listo el nuevo entrenador. Sin embargo, no se llegó a acuerdo y el tema con Quinteros se estancó. Incluso asomaron nombres como Fernando Ortiz y Pablo “Vitamina” Sánchez.

Dani Arrieta explica el escenario de Gustavo Quinteros

“Hoy difícilmente será confirmado el entrenador”, lanzó Dani Arrieta en el programa Pelota Parada de TNT Sports. Tras ello, explicó los motivo que aleja a Gustavo Quinteros de Colo Colo.

“Me ratifican que hubo una charlas. Pero demostró que no está convencido desde lo deportivo para asumir en Colo Colo. Aunque la dirigencia de ByN le recalcó que sí o sí lo quiere”, detalló en su reporte.

Arrieta agregó que la postura de Quinteros no causó gracia en el directorio por lo que se estudiarán nuevos nombres. Pero también se espera una nueva reunión con el DT para confirmar su verdadero interés por venir al Monumental.

