Liga de Primera

Audax Italiano vs. Ñublense: A qué hora juegan y dónde VER EN VIVO el partido de la Liga de Primera

Itálicos y Diablos Rojos se enfrentan por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Audax Italiano recibe a Ñublense en el Bicentenario de la Florida.
© Mauricio Ulloa/Photosport.Audax Italiano recibe a Ñublense en el Bicentenario de la Florida.

Audax Italiano enfrentará este martes a Ñublense en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el marco de la fecha 29 del Campeonato Nacional, con el objetivo de lograr un triunfo para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Colo Colo está a solo dos puntos del conjunto itálico y lo enfrentará en la última fecha del torneo, en un duelo que podría ser una final por un cupo al torneo internacional, por lo tanto, los albos estarán atentos al resultado.

¿A qué hora juega Audax Italiano vs. Ñublense y dónde ver EN VIVO?

Audax Italiano vs. Ñublense juegan este lunes 1 de diciembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre itálicos y diablos rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
