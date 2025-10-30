Coquimbo Unido necesita de apenas un empate este domingo para bajar la primera estrella de su historia. El cuadro pirata puede coronar una campaña notable cuando reciba a Unión La Calera en un Estadio Francisco Sánchez Rumoroso que estará a reventar, pero que ojo, primero hay que jugar.
Y es que al frente estará un rival que todavía no puede respirar del todo tranquilo en la lucha por no descender. Por lo mismo, los cementeros se están juramentando llegar a Coquimbo para derechamente aguarles la fiesta a los aurinegros.
Así por lo menos lo confirmó Christopher Díaz, defensor del cuadro calerano, quien en conversación con RedGol admitió que no están con ganas de prestarse para todo el show que los coquimbanos tienen planeado.
“Queremos arruinarles la fiesta”
El defensor de 30 años afirmó a nuestro sitio que “será un lindo marco en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero no queremos ser el invitado de piedra. Ojalá arruinarles la fiesta. Vamos con todo, sobre todo después del buen partido que hicimos ante Ñublense”.
“Sabemos a lo que juega Coquimbo Unido, que ha mantenido una idea a lo largo de todo el año. A algunos les puede gustar más o menos, pero a la larga se han hecho fuertes. Debemos preocuparnos de no tener muchas pérdidas para no quedar tan expuestos”, agregó.
Unión La Calera necesita sumar ante Coquimbo Unido para respirar un poco más tranquilos en la parte baja. | Foto: Photosport.
Para cerrar, Díaz avisó que “nosotros necesitamos sumar y ver hasta donde nos puede alcanzar. Estamos abajo y es importante sumar puntos para nos pasar sustos. Queremos meternos en alguna copa, pero también somos conscientes de que está reñida esa parte de la tabla”.
Cabe destacar que Unión La Calera actualmente marcha en el puesto 11° con 29 puntos. Está nueve puntos arriba de la línea de salvación por no bajar a la Primera B y a once de meterse en puestos de copas internacionales.
¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs La Calera?
Piratas y cementeros se enfrentarán este domingo 2 de noviembre a partir de las 17:30 horas en le Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Este duelo será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.