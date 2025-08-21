Una hecatombe fue la se vivió en la revancha por la Copa Sudamericana entre Independiente y U de Chile. El duelo en el Estadio Libertadores de América fue suspendido por el mal comportamiento de los hinchas azules, lo que dio después paso a una verdadera masacre contra la parcialidad chilena.

Y es que lo visto en el recinto de Avellaneda sigue impactando. Fue más de un centenar de seguidores del Rojo que ingresaron a la tribuna de la U para derechamente linchar a los pocos hinchas que quedaba presentes.

Pese a este cuestionable accionar, la dirigencia del cuadro trasandino se ha lavado las manos. Primero fue el presidente del club, Néstor Grindetti, quien se mandó unas declaraciones lamentable, y luego Daniel Seoane, secretario general del equipo, el que apunto con todo contra los hinchas de la U.

Independiente se lava las manos tras incidentes con U de Chile

El dirigente declaró en charla con Radio La Red Argentina que “es una noche muy triste lo que acaba de pasar en el estadio. Lo que hizo la parcialidad de Universidad de Chile es una locura, al borde de la tragedia”.

“Hay muchos heridos de independiente, recibieron sillazos y banquetas de la tribuna alta. Tiraron inodoros y rompieron todo lo que se les cruzó. No estábamos preparados para esto. Nosotros no tenemos hechos de violencia de visitante ni de local”, agregó.

En ese sentido, Seoane lanzó que “Universidad de Chile tiene bastantes antecedentes y por eso tuvimos dos reuniones de seguridad, con Conmebol y la gente de chile. Les dimos una tribuna entera. No los mezclamos con gente de Independiente como lo hicieron ellos en Chile”.

“Este es un club deportivo, vamos a llegar hasta el final de las consecuencias. Ellos sabían a qué publico traían. Yo los hago totalmente responsables a ellos”, concluyó.

Hay que destacar que con el partido cancelado ahora será la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el ente que definirá el resultado del partido, y con ello, de esta llave de Copa Sudamericana 2025.

